Sexta na TV: do Vietname ao Peru, por TVCines abertos e um novo Libertado

CINEMA

Num Outro Tom

AMC, 20h29

Gretta (Keira Knightley) e Dave (Adam Levine) são namorados e sonham vingar na música. Quando ele consegue um contrato irrecusável, deixa-se deslumbrar e afasta-se dela. Gretta continua a tentar a sua sorte, cantando em bares de Nova Iorque. É então que conhece Dan (Mark Ruffalo), um executivo discográfico caído em desgraça que, impressionado com a voz dela, decide fazer tudo para a lançar. Desta parceria surgirá a grande oportunidade de salvação de ambos – e não apenas a nível profissional.

Esta comédia romântica de John Carney foi nomeada para o Óscar de melhor canção original por Lost stars.

O Esquadrão Suicida

TVCine Top, 21h30

Estreia televisiva do filme que James Gunn assinou em 2021 e que funciona como sequela de Esquadrão Suicida, a adaptação da banda desenhada ao cinema feita por David Ayer em 2016 (emitida antes, às 19h20, em versão alargada).

Apesar de ter algumas personagens em comum com o primeiro filme (como as de Margot Robbie, Joel Kinnaman ou Jai Courtney), pretende ser uma história independente, em que um grupo de vilões se junta para destruir um laboratório da era nazi. Juntam-se ao elenco Idris Elba, John Cena, Sylvester Stallone, Alice Braga e Daniela Melchior.

Ambos os filmes são exibidos em canal aberto: de hoje a domingo, todas as sintonias do TVCine estão acessíveis gratuitamente a quem subscreve serviços de cabo.

Titanic

Hollywood, 21h30

O Hollywood dá seguimento à contagem decrescente para os Óscares com o filme que valeu a James Cameron as estatuetas de melhor filme e melhor realizador e que, ao todo, arrecadou 11 prémios da Academia, igualando o recorde então detido por Ben Hur. Kate Winslet e Leonardo DiCaprio protagonizam a intensa e trágica história de amor a bordo do malogrado transatlântico.

SÉRIE

Libertado

Disney+​, streaming

Estreia. Tracy McMillan, que escreveu para séries como Mad Men, é a criadora desta comédia em torno da relação entre uma terapeuta especializada em relações, que vive sozinha com o filho adolescente, e o pai dela, que vai morar com eles quando sai da prisão. Kerry Washington e Delroy Lindo assumem os papéis principais.

DOCUMENTÁRIOS

Peru: Sacrifícios no Reino de Chimú

RTP2, 16h14

Em 2019, foi descoberto no Peru um dos maiores locais de sacrifício de crianças da história. Um grupo de arqueólogos encontrou uma vala comum com os restos mortais de 227 crianças, entre os cinco e os 14 anos. Pela posição dos cadáveres e outros elementos, pertenceriam ao povo Chimú, uma das civilizações que dominava a costa Norte do Peru entre os séculos XIII e XV, antes de ser conquistada pelos Incas.

O sacrifício de crianças era um acto comum e característico deste povo. Neste caso, o ritual em larga escala terá tido como objectivo agradar aos deuses para que pusessem fim a condições meteorológicas catastróficas. É sobre os mistérios desta civilização andina, em boa parte deslindados com esta descoberta, que se debruça o documentário de Jérôme Scemla.

A Menina da Foto

RTP2, 20h36

O inferno da Guerra do Vietname ficou encapsulado numa das mais icónicas e perturbadoras fotografias ali tiradas: a de Kim Phuc, a menina nua e franzina que fugia em desespero de ser queimada viva pelo napalm.

A imagem, premiada com um Pulitzer e determinante para a mudança da opinião pública relativamente ao conflito, foi captada a 8 de Junho de 1972, pelo então jovem fotógrafo Nick Ut (Associated Press), que na altura a levou ao hospital e que foi mantendo o contacto desde então. É a história da vida dela que é documentada neste trabalho de Patrick Cabouat.

Nada Pode Ficar

TVCine Edition, 22h

A realizadora Maria João Guardão acompanha a desocupação do ateliê RE.AL, de João Fiadeiro, que fechou portas em 2019, no n.º 55 da Rua Poço dos Negros. O coreógrafo e bailarino foi forçado, por falta de apoios, a deixar a casa que ocupou durante 15 anos no coração de Lisboa. Na altura, decidiu não replicar a estrutura num qualquer outro lugar e, “para dar sentido pleno a este fim, desenhou um modo de desocupação”, descreve a sinopse do filme.