Portugal quer levar à Bienal de Arquitectura de Veneza respostas para o futuro

Andreia Garcia, curadora da representação portuguesa na Bienal de Arquitectura de Veneza, destacou esta quinta-feira a importância de colaboração entre a arquitectura e outras áreas de conhecimento para desenhar um futuro mais sustentável e equitativo. “Todos conseguimos fazer alguma coisa e só de forma colaborativa se encontram as soluções”, afirmou no Reservatório, um dos pólos do Museu da Cidade do Porto e palco da conferência de imprensa sobre Fertile Futures, o projecto que será levado à prestigiada mostra internacional.

