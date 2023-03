Morreu (Chaim) Topol, do musical Um Violino do Telhado

Não era preciso mais do que o apelido para identificar o actor israelita Chaim Topol, que morreu esta quarta-feira, aos 87 anos, e era conhecido por ser Teyve, o leiteiro judeu à volta do qual gira o musical Um Violino no Telhado durante várias décadas. A morte foi anunciada por Isaac Herzog, o actual Presidente de Israel, no Twitter. A causa da morte não é conhecida, mas o filho de Topol tinha divulgado em 2022 que o pai sofria de Alzheimer.

Topol foi Teyve, que cantava temas como If I Were a Rich Man primeiro nos palcos, quando, em 1966, substituiu Shmuel Rodensky, que tinha ficado doente, na produção israelita do espectáculo de Jerry Bock, Sheldon Harnick e Joseph Stein que estava em cena desde 1964. Seguiu-se a versão londrina, que abandonou para ir combater na Guerra dos Seis Dias - voltou posteriormente ao espectáculo. E, depois, na adaptação para o cinema em 1971, quando o realizador Norman Jewison o escolheu a ele e não ao bem mais célebre Zero Mostel, que tinha ganhado aclamação a fazer o papel na Broadway. Não se ficou por essa versão imortalizada que o tornou mundialmente famoso: continuou nos palcos ao longo das décadas, até 2009. Segundo o obituário do New York Times, o próprio estimava que teria feito a personagem mais de 3500 vezes.

Topol nasceu em Telavive em 1935. Aos 18 anos foi para o exército e, quando o ouviram fazer piadas, ficou responsável por entreter os colegas. Trabalhou no teatro e chegou a protagonista da comédia Sallah Shabati, de Ephraim Kishon, de 1964, o primeiro filme israelita a ser nomeado para um Óscar. Foi isso que lhe deu visibilidade para chegar ao papel de Teyve.

No cinema, foi também o protagonista de Galileu, de Joseph Losey, em 1975, apareceu em Flash Gordon, de Mike Hodges, em 1980, e em 007 - Missão Ultra-secreta, de John Glen, em 1981, ao lado de Roger Moore como James Bond.