Um Alvarinho vigiado pelo tamboril e um tinto a pensar na malta da Roga

Numa mesa única, na cavaqueira com enólogos e produtores. Eis a proposta do The Lodge. Jantares vínicos “sem filtros”, em que não há perguntas parvas e a ideia é “bater bolas” sobre vinho.

Numa mesa única, na cavaqueira com enólogos e produtores. Eis a proposta do The Lodge. As boas-vindas são no bar do hotel vínico que nasceu em 2020 nas antigas caves de vinho do Porto da Real Companhia Velha na ribeira de Gaia. Vermute Soberbo, da Poças, e espumante Bruto Barrica 2018, da Quinta de Soalheiro, dois produtores de regiões distintas, sobre os quais recaiu a escolha dos responsáveis do The Lodge para estrear o seu Wine Social Club.

Não é mais um jantar vínico, é, antes, um jantar, que vai realizar-se de dois em dois meses, em que enófilos, bons garfos e curiosos se sentam sem salamaleques à mesa de produtores e enólogos. A mesa não é deles, mas é como se fosse. "O que é que este jantar traz de diferente? Queremos espelhar o que fazemos em nossas casas. Temos uma mesa única, em que podemos receber até 28 pessoas, e a única regra é que as pessoas convivam, desfrutem da comida, desfrutem do vinho", explica João Freitas, director de Food & Beverage do The Lodge.

Os vinhos não são apresentados formalmente. Como nos lares da malta que, gostando de vinho, gosta de o partilhar com família e amigos, na Sala dos Trinta, um espaço acolhedor no piso do restaurante do hotel, são os produtores e/ou enólogos que servem os vinhos, os seus vinhos. E, naturalmente, vão falando do que têm na mão.

Na estreia desde Wine Social Club, na última quinta-feira, estiveram o enólogo da Poças, André Barbosa, e o produtor (e enólogo) António Luís Cerdeira, do Soalheiro. Duas pessoas que, aparentemente, gostam muito de comida (e de vinho, isso é óbvio) e que já costumam juntar-se, a cozinhar, a provar vinhos e, sobretudo, a "bater bolas”, como diz António Luís.

"Sem rede", ou assim lhes (e nos) pareceu, ninguém diria que, a dada altura, se possam ter sentido perdidos sem um guião. A audiência permaneceu agarrada a um convívio que foi da produção à sustentabilidade, passando por outras questões de gestão — outras, porque, para o Soalheiro, a sustentabilidade não tem de sair cara, nem ao produtor, nem ao consumidor — e até pela discussão leveduras comerciais versus leveduras indígenas.

O enólogo da Poças escolheu os vinhos da Quinta de Soalheiro e o produtor de Monção e Melgaço escolheu as referências do produtor de vinho do Porto e DOC Douro. Uma e outra casa mostraram novidades fresquíssimas: o Granit 2022, lançado duas semanas antes, e em que, como explicou António Luís, "os aromas do ano quente sobrepõem-se à salinidade" que costuma marcar o vinho, amaciaram-no; e, já no cair do pano, "um case study do que vai ser o Poças 50 anos, a lançar este ano", revelou André. Não houve apresentações formais, aliás, o precioso lote com uma idade média de "bem mais de 50 anos" só foi apresentado quando perguntámos: "e aqui, o que temos?"

Da Quinta de Soalheiro, mostraram-se outras preciosidades: depois de uma magnum do Primeiras Vinhas 2020, houve oportunidade para provar dois dos vinhos lançados aquando dos 40 anos do produtor, celebrados em 2022, o Soalheiro Clássico 2015 L1518 e o Soalheiro Clássico 2018 L18, que "evoluíram em inox" e foram engarrafados no ano passado. "Temos na adega dois certificados de aforro que são duas cubas de inox de 10 mil litros de 2015 e 2018", explicou António Luís Cerdeira. Uma colheita fria e uma colheita quente, o que, explicou o produtor e enólogo (e ficou demonstrado), faz a diferença.

"Este 2015 leva todos os anos borras da nova colheita, porque a acidez é um pouco bicuda, gosto de adicionar borras para lhe dar volume. No 2018, que está em frente, não mexemos." E o 2015 L1518 é um vinho que tem sobretudo vinho da colheita de 2015 e "no máximo 15% da de 2018". O vinho de 2018 está pronto a beber, mas o 2015, o tal que veio do frio, é o preferido do enólogo. E não é que, num jantar "sem regras" e "sem filtros", alguém diz, "na sua pureza, que gosta mais do 2018"? Só mesmo num jantar "disruptivo", como o apresenta o The Lodge.

Como "não tem mal nenhum partilhar coisas", ficou a mesa a saber do ritual que dita o momento de engarrafar o Primeiras Vinhas. "Antes de ir para o mercado, é provado com arroz de tamboril, se casar bem, está no ponto." Está o leitor a perguntar o mesmo que um dos comensais: quando é que é? "É privado."

Não há, nestes jantares, "propriamente um pairing". João Vieira, o chef do Dona Maria, preparou comida tradicional — já é essa matriz do restaurante do The Lodge —, que foi colocada na mesa, para o grupo de servir das travessas e tachos, como em casa: bola de enchidos, pataniscas de bacalhau, salada de polvo, jaquinzinhos fritos e enchidos, de entrada, e generosos rojões à moda do Minho com um arroz de sarrabulho, que, na nossa modesta apreciação, casava bem quer com o palhete (são usadas apenas uvas tintas, com mais ou menos contacto pelicular), quer com o clarete (mistura de uvas brancas e tintas, à imagem do que acontece na vinha) que André Barbosa levou.

Em paralelo aos clássicos DOC Douro da empresa, a Poças e o seu enólogo têm feito desde 2018 um caminho chamado Fora da Série. Um desses vinhos 'forinha' é o Vinho da Roga. Neste o jantar André Barbosa serviu o 2020 e explicou: "este vinho conta a história da roga, que é o nome que se dá ao grupo de pessoas que faz a vindima. Era habitual nas casas de vinho do Porto, dormirem e comerem nas quintas. Os primeiros vinhos de mesa [no Douro] eram massas de vinho do Porto fermentadas com água. E eu coloquei-me um desafio: se eu fizesse um vinho para a roga hoje, como seria?" Teria de ser, explicou, menos alcoólico do que a maioria dos tintos do Douro, porque o trabalho da vindima é duro, e de acompanhar bem a sardinha e o rancho que se servem naquela altura. "Quase como se fosse um tinto de Verão." Em Março, ligou bem com o sarrabulho.

Mas também o Lagar das Quartas 2021, 18% de uvas brancas e o resto de tintas, como na vinha velha do Baixo Corgo que lhe deu origem. "Os antigos defendiam-se a plantar muitas variedades e em alguns casos até punham castas brancas no meio das tintas, ou porque precisavam de acidez ou de corrigir algum nervo que tivessem as uvas tintas", explicou André Barbosa. “Este é que é o perfil do Douro antigo, o vinho dos avós. É elegância pura, é lindo", elogiou António Luís. O vinho, feito com o "cacho inteiro" que lhe dá o nervo que sentimos, foi do lagar para o inox, não passou na madeira, explicou o enólogo da Poças.

No final, acompanharam o tal ensaio do 50 anos e o Vintage 2018 da Poças ("É muito especial para nós, é o ano do nosso centenário"), mais seco e com acidez mais elevada, como é o perfil da casa, que faz Portos muito gastronómicos, um leite-creme queimado e uma surpresa do chef, o bolo levemente ensopado em Porto que avô fazia quando era miúdo.

Na estreia dos jantares vínicos do The Lodge, em Gaia, estiveram presentes os produtores Quinta de Soalheiro e Poças Direitos Reservados No primeiro encontro do Wine Social Club participaram duas pessoas que já se conhecem bem e costumam discutir ideias, António Luís Cerdeira e André Barbosa; no futuro podem surgir duplas que trabalhem numa mesma região Direitos Reservados

Nas palavras de João Freitas, "dois óptimos primeiros anfitriões". E uma fasquia alta para o próximo jantar do Wine Social Club (75 euros por pessoa), a 4 de Maio. Ainda não estão fechados os convidados, mas André Borges, o director do The Lodge, comentou que, no futuro, gostava de receber dois produtores da mesma região. A união faz a força é uma expressão batida, mas o gestor com carreira feita em Londres acredita nessa velha máxima. "Os produtores não podem continuar a ver-se [só] como concorrentes." Como discordar?

Luxo e design inspirados na cultura do vinho e da vinha, com assinatura da madeirense Nini Andrade Silva, uma maravilhosa vista sobre o rio Douro, um bar com 300 referências de vinhos portugueses, e, em breve, experiências vínicas fora de portas, com parceiros que a actual gestão (o hotel mudou de dono em 2022, o empresário Mário Ferreira vendeu-o ao grupo espanhol AZORA Capital) está a tentar encontrar no Douro, são motivos adicionais para conhecer o The Lodge.