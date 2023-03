Parlamento vai ouvir Igreja, comissão, ministra da Justiça e associações de apoio às vítimas sobre abusos sexuais

Deputados aprovaram por unanimidade os pedidos do Chega, PS e PSD para ouvir todas as entidades.

É uma longa lista e pretende passar a pente fino a questão dos abusos sexuais contra crianças na Igreja Católica, aquela que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias aprovou nesta quarta-feira de manhã, por unanimidade, para ouvir nas próximas semanas.

Os requerimentos do Chega, do PS e do PSD foram aprovados por unanimidade e levarão à Assembleia da República a Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja Católica (a pedido dos três partidos); o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. José Ornelas (por proposta do Chega e do PS); a ministra da Justiça (Chega e PSD) para explicar a legislação em preparação sobre o assunto, e a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens (PS e PSD).

Da lista consta ainda o cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, para, com D. José Ornelas "darem a perspectiva da Igreja Católica sobre a anunciada mudança de paradigma nesta matéria", pedia o requerimento do Chega.

Os socialistas pediram também a audição da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e da Associação Quebrar o Silêncio sobre as "especificidades da vitimização das crianças vítimas de abusos sexuais, sobre as suas necessidades e os direitos que devem ter assegurados". E acrescentaram também o Corpo Nacional de Escutas.

O requerimento do PSD inclui ainda o Instituto de Apoio à Criança.

O objectivo dos partidos é ouvir as conclusões do relatório e preparar as alterações necessárias para que a lei proteja melhor as crianças e também para perceber o que a investigação poderá fazer agora, passados tantos anos (na maior parte dos casos), para punir os agressores.