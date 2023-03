Macron quer sistema “plurianual” de pagamentos de Londres para lidar com travessias no Canal

Depois de ter revelado na terça-feira os contornos de uma polémica proposta de lei migratória para lidar com o número elevado de travessias do canal da Mancha que, segundo o próprio Governo britânico, o levou a “empurrar as fronteiras do direito internacional”, o primeiro-ministro, Rishi Sunak, desloca-se na sexta-feira a Paris, para discutir com o Presidente francês, Emmanuel Macron, a legislação em si e os seus planos para a implementar, entre outros temas.

