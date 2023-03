Obras do metrobus do Porto passam para o lado sul da Avenida da Boavista

As obras do metrobus do Porto, entre a Casa da Música e a Praça do Império, vão passar para o lado sul da Avenida da Boavista na quinta-feira à noite, anunciaram nesta quarta-feira a Metro e a câmara municipal.

Segundo um comunicado publicado nesta quarta-feira pela Metro do Porto, a empreitada avança, a partir das 22h00 de quinta-feira, para "uma nova etapa" que "consiste na passagem da intervenção do canal central da Avenida da Boavista (...) para o lado sul".

O canal central estava anteriormente "ocupado por duas faixas BUS" e era alvo da empreitada "há cerca de um mês".

Em causa estão os troços "que vão desde a Marechal Gomes da Costa ao Foco e de Bessa Leite até Guerra Junqueiro" da empreitada do metrobus, um autocarro a hidrogénio que circulará num canal dedicado na Avenida da Boavista e em convivência com os automóveis na Avenida Marechal Gomes da Costa.

"Os trabalhos do metrobus vão agora ocupar as duas faixas ascendentes, sendo que o trânsito automóvel neste sentido (poente-nascente) passa a fazer-se através das duas vias do corredor central", pode ler-se na nota hoje publicada, mantendo-se inalterada a circulação no sentido descendente.

Segundo a Metro do Porto, "esta intervenção no corredor sul e as alterações à circulação consequentes vão estar em vigor aos longo dos próximos três meses".

A empresa responsável pela obra do metrobus informou também que "em articulação com a Câmara Municipal do Porto são também implementados alguns condicionamentos de trânsito e de estacionamento na zona envolvente, devidamente sinalizados no local".

A Câmara do Porto também comunicou que "das 22h do dia 09 de Março [quinta-feira] às 24 horas do dia 07 de Maio", estarão em vigor vários condicionamentos de trânsito.

Assim, será proibida "a paragem e o estacionamento, excepto veículos autorizados, no arruamento sul da Avenida da Boavista, no troço compreendido entre a Rua de António Bessa Leite e a Rua de António José da Costa".

Haverá também um "estreitamento de via na Avenida da Boavista, no troço compreendido entre a Rua de António Bessa Leite e a Rua de António José da Costa" e "será proibida a paragem e o estacionamento, excepto para veículos autorizados, na Rua de António José da Costa, lado Nascente, no troço compreendido a Avenida da Boavista e a Rua de António Patrício".

Será ainda proibido o trânsito, excepto cargas e descargas e acesso a garagens, "na Rua de António Cardoso, no troço compreendido entre a Avenida da Boavista e a Rua de António Patrício", "na Rua de Ciríaco Cardoso, no troço compreendido entre a Avenida da Boavista e a Rua de Carlos Dubini", e "no acesso Via de Cintura Interna, no troço de ligação da Praça Rotary Internacional à Avenida da Boavista".

Haverá ainda um "condicionamento de trânsito com estreitamento de via da Avenida da Boavista, no troço compreendido entre o n.º 2026 e a Avenida do Marechal Gomes da Costa", e uma "alteração de sentido único no acesso Via de Cintura Interna, para sentido descendente, no troço frente ao n.º 44 e numa extensão de aproximadamente 50 metros (para utilização como acesso à VCI, sentido Ponte do Freixo)".

Os condicionamentos podem também ser consultados na Plataforma de Trânsito do Município.

O serviço do metrobus ligará a Casa da Música à Praça do Império em 12 minutos e à rotunda da Anémona em 17, estando o final das obras previsto para Junho de 2024.