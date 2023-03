Pivô da CNN dá à luz a uma menina no chão da casa de banho de casa

Jornalista norte-americana tinha uma cesariana agendada, mas a segunda filha trocou-lhe as voltas. “Grey já nos está a mostrar o seu estilo independente.”

A pivô da CNN e especialista em assuntos nacionais Kasie Hunt teve o seu segundo filho no chão da casa de banho da sua casa, num trabalho de parto que durou 13 minutos, noticiou a CNN Business.

“Grey já nos está a mostrar o seu estilo independente. Esperávamos que ela chegasse através de uma cesariana programada para quinta-feira de manhã”, contou a jornalista.

De acordo com Hunt, nesse dia, acordou cedo e a sentir-se “esquisita”. Ainda antes de acordar o marido, contactou o médico para rever os conselhos que, ao longo da gravidez, foi recebendo da sua doula. “Matthew só acordou cerca de cinco minutos antes de dar à luz o bebé no chão.”

Após o parto, o casal contactou as linhas de emergência: “Passo a passo, eles guiaram-nos através dos momentos incrivelmente intensos logo após o nascimento”, descreveu a mulher, que estava acompanhada do marido, o repórter Matthew Mario Rivera​.

Com 3 quilos e 742 gramas, a bebé nasceu a 1 de Março. “Estamos tão entusiasmados com a vida como uma família de quatro”, disse o casal que já tinha um menino com 3 anos, Mars.

No Instagram, Kasie Hunt confidenciou que “o irmão mais velho Mars não podia estar mais orgulhoso”.

​