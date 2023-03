Em Lisboa, há novo hotel na Almirante Reis e é mesmo Dos Reis

Com fachada marcante, eis o Dos Reis Beautique Hotel, quatro estrelas, agora inaugurado, com 54 quartos. Abre também um restaurante, o Anarchia, de cozinha italiana.

É o quarto hotel do grupo The Beautique Hotels e segue-se ao Figueira, ao Madalena e, mais célebre, ao WC Beautique Hotel – onde, precisamente, a decoração é inspirada em casas de banho deluxe. Agora, chega o Dos Reis Beautique Hotel, inaugurado nesta quarta-feira no centro de Lisboa, na avenida Almirante Reis.

A vertente real começa logo por mostrar "um candeeiro escultórico de enormes dimensões em forma de coroa", criação que resulta da colaboração entre a designer Nini Andrade Silva, responsável pela decoração, e o ilustrador Mário Belém. Mais à frente, o "balcão do bar com uma garrafeira suspensa". Estas entradas com impacto são habituais no grupo: na recepção do hotel WC, destacam-se duas banheiras e cabeças de duche.

O Dos Reis reparte-se por cinco pisos, onde se encontram 54 quartos. Com decoração assinada pelo atelier de Nini Andrade Silva – responsável pelos outros hotéis Beautique e por dezenas de hotéis, e que tem o Design Centre com o seu nome no Funchal –, o hotel apresenta-se como "aliando o design à história". Tom dominante: "cinzento e champanhe", marcado por "​madeira, chapas metálicas e cerâmica".

Foto A coroa que marca o novo Dos Reis dr

Na decoração, as opções assentam em "mobiliário de época, como os grandes espelhos barrocos, cerâmicas com motivos vegetalistas e peças da mais requintada arte de trabalhar o vidro".

"Conceito irreverente", "design premium", resume Alfredo Tavares, director-geral dos Beautique Hotels, em comunicado, sobre este Dos Reis, cujo projecto de arquitectura é do gabinete NLA – ​Nuno Leónidas Arquitectos.

Foto Dos Reis Beautique Hotel, um dos quartos dr

Outra das atracções do hotel, que também inclui três salas de reuniões, será o restaurante Anarchia, com "carta italiana".

Os preços deverão oscilar entre cerca de 140 e 200 euros por noite, conforme a tipologia do quarto e a época, segundo o site oficial.