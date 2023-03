Ford patenteou tecnologia que tranca carro em caso de falta de pagamento

Desactivar remotamente o ar condicionado, impedir o rádio de funcionar e até fazer com que o carro vá sozinho até ao concessionário mais próximo. A Ford quer evitar créditos malparados e criou uma tecnologia, para a qual apresentou um pedido de patente. Objectivo: controlar o veículo em caso de falha de pagamentos.

De acordo com o pedido de patente da Ford para a tecnologia ligada à reintegração de posse, o cruise control e os vidros automáticos podem ser desactivados se um consumidor não reconhecer um aviso de pagamento de um carro em atraso. A Ford poderia também desligar os comandos das chaves, as fechaduras das portas, interferindo remotamente até com o acelerador ou com o motor.

A utilização deste tipo de tecnologia não é uma ideia nova, mas a inclusão da possibilidade de um veículo autónomo dirigir-se sozinho até um local "mais conveniente" para ser recolhido por um reboque é inédita.

"Desactivar tais componentes pode causar um nível adicional de desconforto a um condutor e ocupantes do veículo", afirma o pedido de patente, citado pela Bloomberg. E mais irritante: poderão accionar a buzina sem que o condutor consiga se livrar do barulho sem primeiro contactar a entidade credora.

Para já, a Ford não planeia utilizar esta tecnologia. Mas pretende tê-la em gaveta e patenteada para qualquer acaso, desvalorizando a sua existência entre as muitas patentes registadas pelo gigante da indústria automóvel. "Submetemos patentes sobre novas invenções como um curso normal de negócios, mas não são necessariamente uma indicação de novos negócios ou planos de produtos", disse a Ford numa declaração.

Mas os consumidores mostram-se preocupados: actualmente, nos EUA, os créditos automóveis têm sido dos primeiros a sofrerem com a crise. Em Janeiro, a taxa de empréstimos para automóveis em atraso aumentou e situava-se 20,4% acima do valor homólogo, de acordo com a Cox Automotive.