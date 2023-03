Quinta na TV: Accused, Mulheres do Meu País e uma série pelos cabelos

CINEMA

Vitória & Abdul

AXN Movies, 21h10

Uma história biográfica que adapta a obra homónima escrita por Shrabani Basu, sobre a relação entre a Rainha Vitória e Abdul Karim, o seu empregado indiano. Essa amizade fez com que a soberana, que se isolava desde a morte do príncipe Alberto, seu marido e conselheiro, mudasse a sua forma de estar no mundo.

A realização e o argumento são de Stephen Frears. As interpretações estão entregues a Ali Fazal, Tim Pigott-Smith, Eddie Izzard e Judi Dench, que aqui retoma o papel da monarca a quem já tinha dado vida no filme Sua Majestade, Mrs. Brown, de John Madden.

Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)

Hollywood, 21h30

Riggan Thomson (Michael Keaton) já foi uma grande estrela de cinema. O seu maior papel foi o do super-herói Birdman, numa saga que arrebatou as bilheteiras. Agora, debate-se com problemas financeiros, assiste à desintegração da família e vive atormentado por dúvidas existenciais, enquanto desespera pelo regresso à ribalta. Para provar o seu talento e recuperar o estatuto, resolve montar um espectáculo na Broadway. Mas no caminho para a estreia surgem vários obstáculos – o maior de todos, o seu ego.

O mexicano Alejandro González Iñárritu assina esta comédia negra que tem a particularidade de recorrer ao plano-sequência para dar a ilusão de um movimento contínuo da câmara. Entre outras distinções, ganhou quatro Óscares (em nove nomeações): melhor filme, realizador, fotografia e argumento original. Além de Keaton, o elenco inclui Edward Norton, Zach Galifianakis, Emma Stone e Naomi Watts.

SÉRIES

Rolos Carmen

RTP2, 22h04

Estreia. Os modeladores de cabelo são um assunto sério. Nesta série dinamarquesa, passada nos anos 1960, a vida de uma pequena cidade altera-se quando um empresário investe nessa invenção e não tarda a ver-se à frente de um negócio milionário que, simultaneamente, se torna símbolo de liberdade e independência para as mulheres que lá trabalham, potenciando a revolução sexual. Os oito episódios ficam em emissão de segunda a sexta.

Foto Rolos Carmen

Accused

AXN, 22h52

Estreia. Cada caso é um caso. As circunstâncias que levam alguém a ser constituído arguido são intrincadas e raramente decifráveis ao primeiro olhar. Nesta série, todas as histórias começam numa sala de tribunal, mas com um réu diferente a cada episódio. Aos poucos, o espectador vai construindo uma narrativa do que aconteceu, sem escapar a factos inesperados que vão alterando essa percepção. Tudo do ponto de vista de quem é acusado e quebrando um certo glamour que associamos a outros dramas legais.

Desenvolvida por Howard Gordon (ligado a 24 e Segurança Nacional) a partir de um original britânico, a série antológica conta com actores como Michael Chiklis, Abigail Breslin, Megan Boone, Malcolm-Jamal Warner ou Whitney Cumming. É composta por 15 capítulos, para ver semanalmente.

DOCUMENTÁRIO

Mulheres do Meu País

RTP1, 23h07

Raquel Freire, a realizadora de Rasganço, Veneno Cura ou A Vida Queima, inspira-se no livro de Maria Lamas As Mulheres do Meu País para compor 12 retratos de mulheres de várias origens, classes e profissões. Oferecem testemunhos de vida “que nos emocionam, interpelam, que ora nos fazem rir ora nos fazem engolir em seco”, alerta a sinopse.

INFORMAÇÃO

A Entrevista - Marcelo Rebelo de Sousa

RTP1, 20h50

Directo. No dia em que cumpre sete anos desde que tomou posse como Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa é entrevistado pelo PÚBLICO e pela RTP para sondar a sua opinião sobre o rumo do país, o momento de contestação social, o impacto da guerra e o cenário político, entre outras matérias.

DESPORTO

Futebol: Sporting x Arsenal

SIC, 17h40

Directo. Chegados aos “oitavos” da Liga Europa depois de terem afastado os dinamarqueses do Midtjylland no play-off, os “leões” têm pela frente o Arsenal. Esta primeira mão com o clube inglês é disputada em Alvalade, com Tobias Stieler a arbitrar; a segunda está marcada para daqui a uma semana, em casa dos gunners.