Jorge Aragão levanta bem alto “a pulsação do samba” em Lisboa, Porto e Braga

Canta, mas considera-se sobretudo compositor. Chama-se Jorge Aragão, já tem 42 anos de carreira a solo e as muitas canções que escreveu deixaram um rasto indelével na música popular do Brasil, em particular no samba. Esta quinta-feira, 9 de Março, dá início a uma digressão europeia cujo primeiro palco é o do Capitólio, em Lisboa (21h30), seguindo-se o Porto (dia 11) e Braga (19), actuando ainda, por esta ordem, em Paris, Londres, Dublin, Barcelona, Amesterdão e Berlim.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt