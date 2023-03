Paulo Raimundo defende a “igualdade plena da mulher”

O secretário-geral do PCP defendeu esta terça-feira que a sociedade nunca será “realmente progressista e democrática” sem igualdade entre homens e mulheres e considerou que todos os que “aspiram à emancipação social” devem lutar por esse desígnio.

“Sem igualdade plena da mulher nunca haverá uma sociedade realmente progressista e democrática. A luta emancipadora é uma luta das mulheres, mas é uma luta de todos os que ambicionam uma sociedade sem desigualdades e de progresso”, declarou Paulo Raimundo numa mensagem em vídeo divulgada na véspera do Dia Internacional da Mulher, que se assinala a 8 de Março.

Nesta mensagem, Paulo Raimundo considerou que o dia 8 de Março é uma data de “profundo significado político e histórico" e "um marco na luta das mulheres em defesa dos seus direitos", razão pela qual "muitos a pretendem fazer esquecer".

Para o líder comunista, a luta das mulheres que “aspiram a viver uma vida justa e dignamente, sem precariedades, sem desigualdade, sem violências”, deve ser uma luta de todos os que “aspiram à emancipação social”.

“Mulheres e homens, temos uma aspiração comum: acabar com a desvalorização das profissões e carreiras, com os baixos salários que penalizam duplamente e ainda mais as mulheres trabalhadoras, acabar com o empobrecimento, horários desregulados, precariedade, pressão e chantagem, desrespeito pelos direitos de maternidade mas também de paternidade, acabar com as dificuldades crescentes no acesso à habitação e serviços públicos, em particular ao SNS”, elencou.

Segundo Paulo Raimundo, o dia 8 de Março é “mais um momento para denunciar esta realidade de desigualdade e de injustiça que empurra mulheres e crianças para o empobrecimento enquanto os grupos económicos” estão a lucrar, beneficiando “da guerra e do seu prolongamento”.

“Mas o Dia Internacional da Mulher é acima de tudo o momento acrescido e de motivação especial para, com a força e determinação das mulheres, afirmar, exigir e lutar por aquilo que está ao seu alcance e que é seu por direito”, disse o secretário-geral do PCP.

Nesse âmbito, Paulo Raimundo acrescentou que o dia 8 de Março deve também ser um “momento de afirmar, exigir e lutar pelos serviços públicos, pela dignidade, pelo fim da violência, pelo respeito, pela paz, por uma vida digna, pela igualdade plena da mulher no trabalho e na vida”.