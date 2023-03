A ditadura do arrendamento coercivo

O arrendamento forçado não é democrático. Passando por cima da condição de proprietários de imóveis ou fracções, o Estado está a tentar criar condições para arrendar à força. Mas... há sempre um mas... O Estado é o primeiro a ter casas devolutas, no país, aos milhares e milhares. Primeiro deveria resolver essas situações, pondo esses imóveis à cabeça do arrendamento, e só depois deveria poder virar-se para outros proprietários, através dos municípios, com a vantagem de, então, já necessitar de muito menos casas para arrendar, o que permitiria que a questão fosse abordada com maior simplicidade e assente em menor polémica. Seria mais democrático. De outra forma, estaremos perante big brothers, que é como quem diz, nestas circunstâncias, perante o recurso à denúncia, ou seja, a uma ditadura do arrendamento coercivo. E isso é de evitar para bem de todos e da saúde do regime.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

A vida e morte

Em primeiro lugar, quero dar-vos os parabéns pela edição de domingo, cujo director foi Ai WeiWei. Muito tenho que aprender com ele. Muito obrigado. Sobre a polémica dos crimes cometidos por alguns padres que ainda estão no activo, sempre vos digo que foi com enorme espanto que ouvi o bispo Ornelas dizer coisas diferentes das que nos tinha deixado entreaberto 15 dias antes.

Eu compreendo que os senhores padres se sintam muito confortados depois de se confessarem a outro senhor padre ou mesmo bispo que seja, com uma penitência de três pai-nossos e três ave-marias e ouvir aquela expressão que em nome de Deus lhes diz: “Vai, que estás perdoado.”

Mas esse padre que ensinou a uma criança o que era o pecado e que depois abusou dela, além de ser ministro da igreja, também é um cidadão. Tem cartão de cidadão como eu e merece ser julgado à luz da sociedade civil, já que à luz do direito canónico são precisos muitos requisitos para romper com o corporativismo conservador que reina no seio da Igreja. É à luz de toda esta embrulhada que ninguém percebe como é que um pai pode ter confiança e autorizar que um filho ou filha seja entregue a estes senhores padres para lhes ensinarem na catequese o que é o pecado!

Reservo-me o direito de admitir até que o mamarracho do memorial prometido seja, no mínimo, inexpressivo, para não deixar remorsos.

José Rebelo, Caparica

Ai Weiwei e o Ocidente

Que o Ocidente, segundo Ai Weiwei, tenha perdido a capacidade (indispensável à vida) do sofrimento, eis o que nos deve fazer pensar, tanto mais que pertencemos a um espaço civilizacional que enaltece a figura cristã da cruz. Não se trata, no entanto, de um diagnóstico novo, pois têm sido muitos os alertas a propósito da crescente intolerância ao mínimo mal‑estar (resultante, em grande medida, dos avanços técnicos e farmacêuticos). Quando o anúncio da desgraça, contudo, contém o selo do Outro, parece ser maior o seu peso. Como se fosse um médico das civilizações que hoje se confrontam na arena planetária, ou seja, a sínica e a nossa, o artista chinês (dissidente, embora) não traça senão um cenário que só pode suscitar a inquietação de quem o lê.

Resta‑nos a firme convicção de que o próprio Weiwei reconhece, enquanto director por um dia do PÚBLICO, a impossibilidade objectiva de uma versão natal (em plena redacção do Diário do Povo do Partido Comunista) da sua experiência portuguesa. Nesta assimetria, afinal, reside a grandeza da democracia.

Eurico de Carvalho, Vila do Conde

Parabéns

Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, muitos parabéns. É um gosto pertencer ao universo de leitores do PÚBLICO. A edição de domingo — não só, mas esta merece uma menção honrosa — é de uma qualidade surpreendente. Leitora e assinante de alguns jornais internacionais, não encontro paralelo. É uma honra, estimado PÚBLICO. Todos estão de parabéns, a qualidade pressupõe uma equipa e peras, se me permitem a expressão. Com os meus melhores cumprimentos, viva o Jornalismo!

Maria Teresa Rüesch-Filipe

Desonestidade

O que se soube após algumas, poucas, inspecções da ASAE demonstra que a desonestidade existe no sector da alimentação. Porque esteve tanto tempo a ASAE a dormir? Estava à vista de todos que algo se passava, considerando o valor da inflação e o aumento verificado no sector alimentar. Apesar disto tudo, a ASAE tinha a sua preocupação centrada em coisas menores. E agora? No momento e depois de tudo o que foi conhecido, a justiça tem de ser rigorosa e dura com quem esteve a enganar e a “roubar” os clientes. As multas têm que ser severas e muito elevadas, já que, se assim não for, o crime continua a compensar. Porque não fechar durante alguns dias as superfícies, grandes, médias ou pequenas, que pratiquem crimes como os que há dias vieram a público?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora