Novo ataque de colonos em localidade palestiniana

Video mostra soldados a dançar com colonos na localidade palestiniana de Hawara. No fim-de-semana, foi impedida uma visita de israelitas que queriam mostrar solidariedade.

Um grupo de colonos voltou à localidade palestiniana de Hawara, onde na semana passada levaram a cabo um ataque violento, queimando casas e carros e matando uma pessoa durante cerca de cinco horas.

O mais recente ataque, na segunda-feira à noite, demorou uma hora e meia, deixando quatro pessoas, incluindo uma menina, feridas e a precisar de tratamento hospitalar, disse Moeen Dmeidi, presidente da câmara, segundo o diário israelita Haaretz (centro-esquerda).

O Exército foi muito criticado por não ter impedido o ataque da semana anterior, em que grupos num total de cerca de 400 colonos entraram na localidade, de onde seria originário um atacante palestiniano que matou dois irmãos residentes num colonato perto.

Um vídeo do mais recente ataque mostrava soldados a dançar com colonos em Hawara, celebrando a festa de Purim (em que as pessoas se disfarçam como no Carnaval).

E antes, um grupo de israelitas, incluindo o antigo presidente do Parlamento de Israel, Avraham Burg, foram impedidos por soldados de entrar em Hawara para expressar solidariedade, com Burg a ser mesmo violentamente empurrado por um soldado.

Burg classificou o ataque em Hawara como um "pogrom" e disse que este era um momento charneira para Israel.

Também da comunidade ortodoxa dos Estados Unidos veio uma recusa total da violência, que não pode sequer ser entendida como “justiça pelas próprias mãos” já que se tratou apenas de “fúria descontrolada”, escreveu Moshe Hauer, vice-presidente executivo da União Ortodoxa.

Os colonos – e políticos, incluindo um ministro do Governo de Netanyahu – justificaram o ataque com outro ataque, de um palestiniano, que matou dois irmãos, residentes num colonato. Especialistas em direito internacional disseram que estas declarações podiam constituir incitamento a crimes de guerra e apelaram à abertura de uma investigação imediata.

O exército fez várias buscas para encontrar o responsável, que tinha conseguido fugir.

Esta terça-feira, uma operação no campo de refugiados de Jenin (Norte da Cisjordânia) fez um morto, que estava a ser descrito por uma televisão israelita como o responsável pela morte dos irmãos.