Rebel Wilson conheceu a ex-colega Meghan Markle, duquesa de Sussex. E não gostou

Rebel Wilson foi ao ​Watch What Happens Live with Andy Cohen, programa da emissora Bravo, e confidenciou que apresentou a mãe ao casal da realeza britânica a residir nos Estados Unidos. “Harry foi amoroso”, recordou a actriz. Já Meghan Markle nem por isso.

O encontro aconteceu na zona de Santa Bárbara (Califórnia), numa coincidência. Estava Rebel com a sua mãe, ambas australianas, a falarem sobre assuntos da monarquia britânica, quando viram o duque e a duquesa de Sussex. Embora Wilson não os conhecesse pessoalmente, tinha um amigo em comum e aproveitou a casualidade para os cumprimentar.

“Harry não podia ter sido mais simpático”, revela a actriz, mas o comportamento da duquesa não lhe agradou: “Não foi tão porreira nem naturalmente calorosa”.

No entanto, ressalva, a atitude da sua antiga colega de profissão poderá ser explicada pelas perguntas intrometidas da mãe. “Como australiana, fez todas essas perguntas ligeiramente rudes. Tipo: 'Onde estão os vossos filhos?' e coisas do género. Eu só dizia: 'Mãe! Não perguntes isso!”, recordou, entre risos.

“Talvez por isso é que ela (Meghan Markle) estava, tipo: 'Quem são estas condenadas irritantes da Austrália?'“, numa alusão à história do território, cuja primeira colonização britânica foi feita com prisioneiros, no século XVIII. O transporte de condenados britânicos para a Austrália apenas foi extinto na segunda metade do século seguinte.