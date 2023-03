UEFA vai reembolsar adeptos depois do caos na final da Champions

Em causa está a confusão na entrada no Stade de France, quando centenas de pessoas, sem bilhete, tentaram forçar a entrada no recinto, provocando o atraso no início do jogo.

Os adeptos que tiveram problemas para entrar na final da Liga dos Campeões 2021/22 vão ser reembolsados. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela UEFA, que esclareceu no site oficial que o processo de devolução do dinheiro vai englobar quase 20 mil adeptos.

Em causa está o caos na entrada no Stade de France, quando centenas de pessoas, sem bilhete, tentaram forçar a entrada no recinto, provocando o atraso no início do jogo, roubos, confrontos físicos e actuação da polícia.

O culpa foi, inicialmente, atribuída aos adeptos do Liverpool e à polícia, mas um relatório independente concluído em Fevereiro responsabilizou a UEFA, organizadora do evento. Cerca de um mês depois, o organismo que rege o futebol europeu esclareceu a medida a tomar.

“Os reembolsos estarão disponíveis para todos os adeptos com ingressos para as portas A, B, C, X, Y e Z, onde as circunstâncias mais difíceis foram reportadas. Além disso, todos os adeptos que, de acordo com os dados de controlo de acesso, não tenham entrado no estádio antes das 20h00, ou que não puderam entrar no estádio, serão elegíveis para um reembolso", pode ler-se.

"Por fim, a UEFA oferecerá reembolsos a todos os adeptos que compraram ingressos de acessibilidade, bem como aos seus acompanhantes”, diz ainda a UEFA, que explica que estas condições englobam, sobretudo, adeptos do Liverpool.