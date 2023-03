Benfica: passaporte para os “quartos” e para mais milhões na Champions

Quanto mais avançamos na Liga dos Campeões, menos equipas ficam para contar a história e mais dinheiro fica para distribuir entre os sobreviventes. Nesta terça-feira, começa a fazer-se o corte para os quartos-de-final e o Benfica tem tudo a seu favor para ser um dos primeiros apurados. Os “encarnados” recebem o Club Brugge na Luz para a segunda mão dos oitavos-de-final (20h, TVI), depois de um triunfo seguro e sem discussão, por 0-2, há duas semanas na Bélgica, e estão bem lançados para continuarem na alta-roda do futebol europeu e a encher os bolsos com milhões de euros.

Se o Benfica chegar ao grupo dos oito melhores da Champions, não será nada de novo. Sem contar com os dois títulos conquistados, mais as cinco finais em que perdeu dos tempos em que a competição se chamava Taça dos Clubes Campeões Europeus, as “águias” já chegaram aos “quartos” na fase Champions por cinco vezes. Um novo apuramento e o Benfica irá quebrar o seu próprio recorde de ganhos: terá depositado na conta mais um cheque de 10,6 milhões de euros, elevando as receitas da época na Europa para 72 milhões.

Até este momento, os “encarnados” já encaixaram 61,04 milhões entre posição de ranking, entrada na fase de grupos, vitórias e empates na fase de grupos e qualificação para os “oitavos” – um valor que já está perto do melhor encaixe de sempre na Champions, que aconteceu em 2021-22, 65,5 milhões por terem chegado aos “quartos”, fase em que foram eliminados pelo Liverpool. Passando o Club Brugge, o Benfica é candidato a somar mais 12,5 milhões se passar às meias-finais; um lugar na final vale mais 15,5 milhões; o título valerá mais 4,5 milhões. Ou seja, no cenário perfeito para o Benfica, o de ir até ao fim e ganhar, o total será de 104,5 milhões.

Mas antes de pensar nestas somas hipotéticas, o Benfica ainda terá de confirmar o apuramento frente aos belgas. O resultado da primeira mão conferiu uma boa margem de manobra à equipa de Roger Schmidt, mas não ao ponto de dar a eliminatória por garantida. “A situação é boa, mas nada está feito. Esperamos que o adversário faça tudo para virar a eliminatória. Acreditamos em nós, queremos jogar bom futebol e mostrar que merecemos estar nos quartos-de-final. Relaxar não é a nossa atitude. A verdade acontece em campo. Estamos no intervalo desta eliminatória, sabemos que eles têm armas perigosas e temos de estar organizados”, alertou o técnico alemão do Benfica.

"Nada está feito"

Para além do recorde de ganhos, esta eliminatória também pode ser marcante na carreira de Roger Schmidt. A cumprir a sua época de estreia no Benfica, o alemão nunca foi além dos oitavos-de-final da Champions – participou três vezes com o Bayer Leverkusen, passou duas vezes da fase de grupos, mas nunca chegou aos “quartos”. Schmidt não quer falar de feitos por antecipação: “Depois do jogo podemos falar disso caso consigamos a qualificação, mas por agora estamos concentrados no jogo. Respeito o futebol e o adversário, nada está feito."

O Benfica apresenta-se nesta segunda mão com um registo quase perfeito em 2023 – a única mancha no ano é a eliminação da Taça de Portugal nos penáltis. Já o Club Brugge está num momento particularmente turbulento da época – em 2023, só ganhou dois jogos em 11, e Scott Parker, que assumiu o cargo de treinador precisamente no início do ano, parece estar a prazo no campeão belga, ele que assinou a meio da época um contrato até 2025, para substituir Carl Hoefkens. Apesar dos maus resultados e da má exibição há duas semanas, o técnico britânico, que chegou a ser treinado por José Mourinho no Chelsea, acredita numa reviravolta da eliminatória e da fortuna do Club Brugge.

“Olhando para o primeiro jogo, continuo a achar que foi muito competitivo, muito dividido, com resultado incerto e com os golos a nascerem de dois erros nossos. Isso dá-me esperança para o reencontro da segunda mão”, analisou o técnico britânico, reconhecendo que a tarefa será muito difícil para a sua equipa na Luz: “O Benfica é uma equipa de topo, muito competitiva, com muita qualidade individual, uma equipa de classe mundial. Sabemos das qualidades deles e tudo o que têm feito de bem na Europa e em Portugal. É uma equipa fortíssima.”