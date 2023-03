Excerto de A Primeira Cruzada, do historiador Peter Frankopan

Obra do autor de As Rotas da Seda chega hoje às livrarias. O professor da Universidade de Oxford explica como “a tomada de Jerusalém lançou as bases para o domínio da Europa Ocidental”.

A Primeira Cruzada definiu a Idade Média. Estabeleceu uma identidade comum para a cavalaria europeia, arraigando-a com firmeza na fé cristã. Influenciou o comportamento, com a devoção e o serviço a surgirem como qualidades pessoais bastante desejadas, sendo exaltadas em verso, em prosa, em canções e na arte. Idealizou o conceito do cavaleiro devoto que luta em nome de Deus. O papa tornou-se um líder não só de grande significado espiritual, mas, também, de suma importância política. Deu um objetivo comum aos principados ocidentais, criando uma estrutura em que a defesa da Igreja, mais do que desejável, era uma obrigação. Da Primeira Cruzada saíram as ideias e as estruturas que moldaram a Europa até à Reforma.