Sede da Academia Nacional de Belas-Artes reabre no Chiado após obras de conservação

Após três anos de obras de recuperação dos seus espaços, instituição do Chiado reabre com exposição de desenhos dos séculos XVII a XX.

A sessão de reabertura ao público da sede da Academia Nacional de Belas-Artes, em Lisboa, após obras de recuperação dos seus espaços, realiza-se esta terça-feira, às 16h, com uma exposição de desenhos dos séculos XVII a XX.

As obras de conservação e restauro iniciadas há três anos na Academia, instalada no antigo convento de São Francisco, em Lisboa, foram efectuadas com verbas atribuídas pelo Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial, indica a instituição.

A Academia, que possui espaços para os seus serviços administrativos e um Salão Nobre, dá acesso público à Galeria de Exposições e à Biblioteca Histórica para consulta de investigadores e estudantes.

Na galeria será apresentada uma exposição de desenhos — intitulada Belas-Artes da Academia. A Colecção de Desenhos — de autores de renome dos séculos XVII a XX, como Mateus do Couto, João Nunes Tinoco, Giovanni Bibiena, Machado de Castro, Francisco Fabri, Santa Rita, Almada Negreiros e Álvaro Siza, e ficará patente até 19 de Maio.

A biblioteca da Academia Nacional de Belas-Artes foi iniciada em 1837, e é constituída por mais de 50.000 volumes datados de 1493 aos dias de hoje, sendo especializada em tratadística, história e crítica de arte, e inclui álbuns de gravura e fotografia antiga.

Criada em 25 de Outubro de 1836, por decreto da rainha Maria II, a Academia Nacional de Belas-Artes é uma instituição de utilidade pública, tutelada pelo Ministério da Cultura

No espaço do extinto convento de São Francisco da Cidade, e partilhando estruturas de base construídas para o convento, que remonta ao ano de 1217, encontram-se actualmente, entre outras instituições, o Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado e a Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.

A secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordeiro, irá presidir a sessão solene de reabertura, onde estarão também presentes a presidente da Academia, Natália Correia Guedes, o vice-presidente, Victor Serrão, o presidente da Faculdade de Belas Artes, Fernando António Batista Pereira, e o professor Rui Vieira Nery.