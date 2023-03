Quarta na TV: A Favorita, Chiuri, Batarda e outras mulheres

Snu, Maluda e guerreiras do passado são outras personalidades em foco. Um retrato do documentarista António Campos também entra nas escolhas do dia.

CINEMA

Ouistreham - Entre Dois Mundos

TVCine Edition, 18h40

Neste Dia Internacional da Mulher, o canal inaugura um especial temático, com sessões triplas todas as quartas de Março. Esta abre com o filme de Emmanuel Carrère baseado no best-seller de não-ficção escrito por Florence Aubenas, em que uma escritora, farta de teorizar, tira uns meses para sentir na pele o significado de tudo isso e vai trabalhar como empregada de limpeza. O papel principal está entregue a Juliette Binoche, numa interpretação nomeada para o César de melhor actriz.

Seguem-se o documentário de Pedro Serra em que 20 activistas falam do Patriarcado, Uma História por Acabar (às 20h25) e a luta d’As Sufragistas pela câmara de Sarah Gavron, com Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep, Ben Whishaw, Brendan Gleeson e Anne-Marie Duff no elenco (22h).

Snu

Nos Studios, 19h45

Com Inês Castel-Branco e Pedro Almendra nos papéis principais, um filme co-escrito e realizado por Patrícia Sequeira, acerca da polémica relação entre a dinamarquesa Ebba Merete Seidenfaden, que ficou conhecida como Snu Abecassis e fundou as Publicações Dom Quixote, e Francisco Sá Carneiro, fundador do PPD-PSD e, por 11 meses, primeiro-ministro de Portugal.

A Favorita

Hollywood, 21h30

Anne, a rainha de Inglaterra, deixa todas as decisões nas mãos da duquesa (e sua amante) Sarah Churchill. Quando Abigail chega ao palácio, torna-se próxima de Sarah e empenha-se cada vez mais em cair nas boas graças da rainha.

Dirigida por Yorgos Lanthimos e protagonizada por Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz, esta tragicomédia de época ganhou no Festival de Cinema de Veneza o Prémio do Júri e o Coppa Volpi de melhor actriz para Colman. A sua interpretação valeu-lhe também um Óscar – o único entre as dez nomeações do filme.

Maluda

RTP2, 23h05

Margarida Moreira encarna Maluda (1934-1999), neste telefilme sobre a vida da pintora portuguesa, em que também entram os actores Filipa Louceiro, Ana Zanatti, Dinarte Branco, Carlota Crespo, Pedro Lamares e Eduardo Breda. A realização é de Jorge Paixão da Costa.

DOCUMENTÁRIOS

O Enigma das Ossadas: Revolução de Género

História, 17h53

A redefinição dos papéis de género a partir do passado. O documentário de Birgit Tanner e Carsten Gutschmidt mostra como novos dados, produzidos pela aplicação de métodos forenses a investigações arqueológicas, desmistificam e revolucionaram ideias dominantes.

De ossos, túmulos e outros vestígios surgem provas revolucionárias. Exemplo? As flechas e espadas encontradas numa câmara mortuária viking, supostamente de um guerreiro, pertenciam afinal a uma mulher.

Falamos de António Campos

RTP Memória, 19h58

António Campos, um dos mais importantes documentaristas do cinema português, registou em filme o país rural e interior dos anos 1960 e 1970. Morreu em 1999, aos 76 anos, deixando filmes como A Almadraba Atuneira (1961), Um Tesouro (1958) ou Falamos de Rio de Onor (1974).

Para realizar este documentário, Catarina Alves Costa recuperou excertos da obra do cineasta e falou com críticos, familiares e pessoas que trabalharam com ele.

Uma Mulher à Frente da Dior

RTP2, 20h34

Retrato de Maria Grazia Chiuri, a designer de moda italiana que, em 2016, se tornou a primeira mulher a assumir os comandos da Dior e que, desde então, se tem dedicado a inverter a dinâmica patriarcal da indústria, ao imprimir à maison francesa uma perspectiva assumidamente feminista.

Este documentário, realizado por Loic Prigent, acompanha-a nos preparativos e nos bastidores do desfile realizado em Atenas (Grécia) no ano passado.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

O jornalista Vítor Gonçalves conversa com a actriz Beatriz Batarda sobre uma carreira passada entre as tábuas do teatro e o plateau do cinema, com foco especial no filme (que já foi peça) Great Yarmouth: Provisional Figures, de Marco Martins.

Teve estreia mundial no festival de San Sebastian (onde esteve nomeado para melhor filme) e está prestes a chegar às salas portuguesas, com Batarda na pele de uma mulher “facilitadora” da chegada de trabalhadores imigrantes portugueses a uma Inglaterra à beira do Brexit.