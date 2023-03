Prémio Pritzker vai para o arquitecto britânico David Chipperfield

O Prémio Pritzker foi atribuído ao arquitecto britânico David Chipperfield​, autor da renovação do Neues Museum de Berlim e um dos mais conceituados arquitectos europeus, anunciou esta terça-feira a organização em Chicago. No valor de 100 mil dólares (94 mil euros), é considerada a maior distinção que um arquitecto pode receber.

"Subtil mas poderoso, discreto mas elegante, ele é um arquitecto prolífico mas radical na sua contenção, demonstrando o seu respeito pela história e cultura ao mesmo tempo que honra as pré-existências construídas e os ambientes naturais", diz o júri do Pritzker 2023, presidido pelo chileno Alejandro Aravena. Nas suas intervenções, Chipperfield "reimagina a funcionalidade e a acessibilidade de novos edifícios" através de renovações que espelham "um desenho moderno intemporal que aborda as urgências climáticas, transforma as relações sociais, e revigora as cidades".

"Estou esmagado por receber esta honra extraordinária e por estar associado aos anteriores premiados que tanto inspiraram a profissão", comenta David Chipperfield, citado pelo comunicado de imprensa. "Entendo este prémio como um incentivo para continuar a prestar atenção não só à substância da arquitectura e ao seu significado, mas também à contribuição que podemos dar como arquitectos para enfrentar os desafios existenciais das alterações climáticas e da desigualdade social."

No ano passado, o Pritzker foi atribuído ao arquitecto Diébédo Francis Kéré, nascido no Burkina Faso e com atelier em Berlim, que se tornou o primeiro africano e o primeiro negro a ver-lhe atribuída a distinção.

O Pritzker, o mais importante dos prémios de arquitectura e considerado o Nobel da profissão, foi instituído em 1979 pela família Pritzker de Chicago, que construiu um império à volta da indústria hoteleira, e é atribuído todos os anos através da Hyatt Foundation.

Nos seus mais de 40 anos de existência, o Pritzker foi entregue apenas a seis mulheres e só três não o partilharam com um homem. Zaha Hadid foi a primeira mulher distinguida em 2004 e a única a recebê-lo a título individual. A francesa Anne Lacaton, juntamente com o seu colega de atelier Jean-Philippe Vassal, foi a última mulher a recebê-lo em 2021. Há dois anos, o prémio foi entregue à dupla de arquitectas irlandesas Yvonne Farrell e Shelley McNamara.

A japonesa Kazuyo Sejima foi galardoada em 2010 ao lado do seu colega e co-fundador do estúdio SANAA, Ryue Nishizawa, e Carme Pigem foi distinguida em 2017 em conjunto com Rafael Aranda e Ramón Vilalta, os seus sócios no estúdio espanhol RCR Arquitectes.

O Pritzker já foi dado a dois arquitectos portugueses, Álvaro Siza (1992) e Eduardo Souto de Moura (2011).