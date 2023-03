Novo fracasso no lançamento de foguetão H3 do Japão

O foguetão H3, cujo lançamento foi adiado várias vezes nos últimos anos, é de grande importância para o desenvolvimento do programa aeroespacial japonês.

A agência espacial do Japão Jaxa ordenou a destruição do foguetão H3 esta terça-feira, pouco depois da descolagem para o voo inaugural, devido a uma aparente falha nos motores secundários.

Desenvolvido conjuntamente pela Jaxa e pela Mitsubishi Heavy Industries, o foguetão descolou do Centro Espacial Tanegashima, em Kagoshima (no Sudoeste), às 10h37 (01h37, hora de Lisboa), mas minutos depois os motores secundários falharam a ignição e a agência enviou uma ordem de autodestruição para o aparelho.

“Ao contrário dos cancelamentos e adiamentos anteriores, desta vez, foi mesmo um fracasso total”, afirmou à agência Reuters Hirotaka Watanabe, professor da Universidade de Osaka, especialista em política espacial. “Isto terá um sério impacto na futura política espacial do Japão, bem como na sua competitividade tecnológica e indústria espacial.”

Por enquanto, a empresa que construiu o foguetão, a Mitsubishi Heavy Industries (MHI), disse que estava a confirmar a situação junto da Jaxa e que não iria fazer comentários. Nos comentários antes do sucedido, a empresa disse que estimava que o custo deste foguetão fosse metade do que o anterior, o H-II, o que ajudaria a lançá-lo para o mercado.

Em meados do mês passado, o foguetão não chegou a descolar devido a um problema com os impulsionadores, forçando a Jaxa a adiar o voo inaugural. O novo foguetão H3, cujo lançamento foi adiado várias vezes nos últimos anos, é de grande importância para o desenvolvimento do programa aeroespacial japonês.

O primeiro voo do foguetão estava inicialmente programado para o final de Março de 2021, mas a data foi adiada por cerca de dois anos devido a problemas com o recém-desenvolvido motor LE-9 da primeira fase e com a substituição de peças.

O H3, preparado para substituir os modelos H2-A e H2-B utilizados pela Jaxa para colocar satélites em órbita, é o primeiro foguetão espacial a utilizar um motor na primeira fase que melhora a eficácia do combustível.

O foguetão, que marca a primeira renovação do veículo de lançamento da nave principal do país em duas décadas, deverá colocar em órbita o satélite de observação terrestre DAICHI-3 para monitorizar a situação em áreas afectadas por catástrofes.