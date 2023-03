Directora-geral de Veterinária suspeita de uso abusivo de carro de serviço

Inspecção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território vai averiguar se Susana Pombo usou o carro de serviço indevidamente enquanto directora de serviços e directora-geral.

A directora-geral de Alimentação e Veterinária, Susana Pombo, está a ser alvo de um inquérito por parte da Inspecção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) por causa do uso alegadamente abusivo de veículos de serviço.