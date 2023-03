Líder nacional da IL quer aumentar representação parlamentar nos Açores

O líder nacional da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, defendeu, esta segunda-feira, a necessidade de o partido aumentar a representação parlamentar que tem na assembleia regional dos Açores, onde actualmente dispõe de um deputado.

“A existência de um deputado liberal eleito pelos Açores tem impactado e influenciado de forma muito positiva, a acção governativa na região, na nossa avaliação. O que queremos, no futuro, é reforçar essa representação da Iniciativa Liberal no parlamento dos Açores”, defendeu Rui Rocha em declarações aos jornalistas, durante uma visita ao arquipélago.

O dirigente liberal disse ter a “convicção” de que um deputado liberal “está a fazer muita diferença” naquilo que é a gestão política da Região Autónoma dos Açores, nomeadamente, no que diz respeito às questões do endividamento, da carga fiscal e da privatização da Azores Airlines, do grupo SATA, entre outras.

O deputado da IL na Assembleia Legislativa dos Açores, Nuno Barata, estabeleceu um acordo de incidência parlamentar com o PSD, que forma governo em coligação com o CDS-PP e o PPM. O Chega também assinou o mesmo tipo de acordo com os sociais-democratas.

Quando questionado sobre se esse acordo deve ou não manter-se na próxima legislatura, após as eleições de 2024, Rui Rocha deixa a decisão para a estrutura regional do partido.

“Nós, na Iniciativa Liberal, temos um princípio que é o da autonomia do núcleo da IL, que conduzirá essa questão com bom senso e com princípio de responsabilidade política. E nós cá estaremos para apoiar esse tipo de decisões”, afirmou.

Ainda assim, Rui Rocha lembra que a Iniciativa Liberal, e o deputado Nuno Barata, têm tido uma atitude “responsável”, no cumprimento dos acordos estabelecidos até agora, com o governo liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro.

“Nós somos um partido responsável, assumimos um conjunto de compromissos recíprocos com a actual solução governativa da região, e temos cumprido a nossa parte. Temos contribuído para a estabilidade da solução governativa”, lembrou.

Rui Rocha está de visita às ilhas do Faial e do Pico, para reunir com as estruturas locais do partido e para ouvir instituições e empresários, sobre os problemas que afectam os açorianos.