Chefes da diplomacia portuguesa e angolana reúnem-se hoje em Lisboa

Os chefes da diplomacia portuguesa e angolana reúnem-se esta segunda-feira em Lisboa para preparar o Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que irá anteceder a cimeira da organização a realizar em São Tomé.

"As relações bilaterais entre Portugal e Angola, incluindo no plano económico e no domínio da cooperação, as perspectivas no quadro da Presidência angolana da CPLP, as relações com a União Europeia, bem como questões da agenda regional e internacional fazem parte da ordem de trabalhos", referiu o comunicado divulgado no domingo pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português.

Esta segunda-feira, no Palácio das Necessidades, o ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, recebe o ministro das Relações Exteriores de Angola, Tete António, para discutir também a Comissão Mista Intergovernamental dos dois países, além da Reunião Extraordinária de Conselho de Ministros da CPLP.

A próxima cimeira da CPLP realiza-se em Agosto, em São Tomé e Príncipe, país que assumirá então a presidência da organização, dedicada à "juventude e sustentabilidade".

Actualmente a presidência é exercida por Angola.

A CPLP é constituída por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.