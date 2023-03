Beatriz Gomes Dias disse que era bom os portugueses virem a ser uma minoria?

Um militante do Chega publicou uma imagem de uma suposta notícia do PÚBLICO com uma declaração aleagadamente proferida pela vereadora bloquista Beatriz Gomes Dias.

A frase

"Os portugueses virem a ser minoria no futuro é bom, vão finalmente entender o que nós pessoas racializadas sentimos."

Beatriz Gomes Dias, vereadora da Câmara Municipal de Lisboa pelo Bloco de Esquerda

Se a Beatriz Dias quer tanto viver num país onde os portugueses são minoria, pode sempre ir embora de Portugal. O Zimbábue está à tua espera. pic.twitter.com/Zc5pW91wT4 — Gonçalo Sousa (@machotoxico_) March 6, 2023

O contexto

Circula nas redes sociais uma imagem de uma notícia supostamente publicada a 3 de Março, sexta-feira, pelo PÚBLICO e escrita pela jornalista Liliana Borges, com uma declaração de Beatriz Gomes Dias, vereadora do Bloco de Esquerda na autarquia de Lisboa, no título, que diz: "Os portugueses virem a ser minoria no futuro é bom, vão finalmente entender o que nós pessoas racializadas sentimos, afirma Beatriz Dias".

Na entrada da notícia lê-se: "A vereadora do Bloco de Esquerda voltou a fazer declarações polémicas quanto ao seu apoio às políticas de substituição populacional, das quais tem sido uma apoiante fervorosa."

A publicação da imagem foi feita esta segunda-feira no Twitter por Gonçalo Sousa, militante do Chega, que foi candidato a vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras em 2021 pelo partido. O também youtuber, que se identifica nas redes sociais como "macho tóxico" e "liberalmente conservador", acrescenta na descrição: "Se a Beatriz Dias quer tanto viver num país onde os portugueses são minoria, pode sempre ir embora de Portugal. O Zimbabué está à tua espera."

Os factos

A imagem surge depois de na sexta-feira a jornalista Ana Sá Lopes ter entrevistado Beatriz Gomes Dias no Interesse Público sobre os brasões da Praça do Império. A entrevista não só tem outro título – “Era fundamental que a Praça do Império mudasse de nome” –como a declaração veiculada na imagem não consta nas respostas dadas pela vereadora.

Existe uma outra entrevista do PÚBLICO a Beatriz Gomes Dias publicada a 20 de Março de 2021, essa sim, feita por Liliana Borges e o jornalista João Pedro Pincha, no âmbito das eleições autárquicas desse ano, mas o título também é outro – "Aliança de esquerda contra Moedas? 'Precisamos de ver a evolução das sondagens'" – e a frase em causa não foi proferida.

Em suma

É falso que Beatriz Gomes Dias tenha dito que "os portugueses virem a ser uma minoria no futuro é bom" em entrevista ao PÚBLICO. Trata-se de uma imagem manipulada.