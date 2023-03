Cartas ao Director

Ordens profissionais

Confesso que não li exaustivamente a nova lei das ordens profissionais, agora verificada como válida pelo Tribunal Constitucional, mas chegar-me-á o que os jornais me informam, para poder vir ao que aqui me traz. E confesso que estou algo "baralhado". Desde logo por ser uma lei única que abrange Ordens tão diversas como a dos médicos, a dos advogados e a dos economistas, com tudo o que as diferenças acarretam. Os estágios são na advocacia e não existem na medicina e os advogados são privados enquanto os médicos podem sê-lo ou não. As avaliações são mais que diferentes em tempo e no modo de serem realizadas. Reconheço a pertinência dum provedor, mas dificilmente "engulo" outras entidades artificiais para julgar o que quer que seja.

A juntar a tudo isto, vejo ataques espúrios e mal informados, como é o caso da economista Susana Peralta (SP) – "As (des)ordens profissionais" –, no PÚBLICO de 3/3. Atribuindo a um corporativismo (existente, é certo) da Ordem dos Médicos o querer regular o exercício da profissão, dá nota negativa a esse "defeito", que só traria aumento de custos, e não maior qualidade de prestação de serviços em muitas situações clínicas.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Aviões, iates e miséria!

O juiz Manuel Soares no artigo "É engenharia, estúpidos" (PUBLICO de 1/3/23), descreve o que se passa com uma lojeca de bairro que faz parte do imaginário de quem escreve e posteriormente compara o descrito com o que aconteceu com a venda/compra da TAP, mostrando com clareza uma das formas – há muitas outras – de como as minorias se apoderam do fruto do trabalho das maiorias. Não necessitamos de ser peritos em economia/finanças para perceber a engenharia em causa.

Os distraídos são roubados sem dar por isso e, dos que se apercebem, poucos reagem. Relativamente à fraude fiscal – outro tipo de engenharia –, Manuel Pinho disse recentemente que era prática corrente. Uns a disporem de palácios, carros de luxo, aviões e iates, outros com frigoríficos vazios. Destes, quem não tem frigorífico dispõe apenas do "vazio".

António Linhan, Londres

De tenda às costas

Os docentes não mantêm a sua luta de ânimo leve. Os sinais de desespero são demasiado evidentes. Qual é a resposta a estes sinais? Pouco mais que a vinculação de docentes contratados mediante requisitos limitadores. Muitos deles já têm mais de 40 anos de idade e terão de aceitar qualquer vaga em todo o país em concurso de 2024. Nem mesmo um aceno de compensação para as regiões de alojamento mais caro ou mais recônditas. Só resta a tenda às costas. Respeito, deferimento, valorização, reconhecimento são ingredientes guardados para outras receitas, mas para a docência estão reservadas apenas a sobranceria e a indiferença. Com terapêutica desadequada, a doença não cura, pelo que as incapacidades laborais continuarão a ser uma parte do remédio para muitos. Transforma-se a classe docente em classe doente, e o país ficará moribundo.

José M. Carvalho, Chaves

Uma mão (mesmo) cheia de nada

A premonitória capa do jornal PÚBLICO do passado dia 14 de Fevereiro apontava o caminho que a Igreja Católica iria escolher: proteger os abusadores e secundarizar o drama das vítimas. Só se chocou quem anda distraído e não sofreu na carne e no espírito o abuso hediondo e, pelos vistos, impune garantidamente.

O despudor e a falta de compaixão com que D. José Ornelas lavou as mãos como Pilatos dizem bem do que não acontecerá. Não será feita qualquer alteração no statu quo da enormidade que contém o relatório da comissão independente.

A Igreja Católica dispõe-se a confortar espiritualmente os que se lhe apresentarem como tendo sido vítimas e face à sua renovada exposição ao arbítrio da Igreja que os vitimizou, manda para a justiça dos homens qualquer ressarcimento/indemnização cível como se a sociedade tivesse a responsabilidade dos custos financeiros de décadas de sofrimento a que não soube pôr fim.

Anteontem a Igreja Católica voltou a ofender as vítimas dos abusos sexuais cometidos dentro de suas quatro paredes! Voltamos todos a ser agredidos com cinismo e empáfia e só sobrou mais uma justificação para os obscenos custos da JML: o memorial às vítimas.

Vergonha de ser católica, é o meu estado de alma.

Maria Mendes, Vila Nova de Gaia