Comissão não vê conflito de interesses em viagens pagas pelo Qatar ao director-geral de Transportes

Os esforços de lobby do Qatar em Bruxelas estão, mais uma vez, no centro de uma polémica que envolve falta de transparência e responsáveis da União Europeia — no caso, o director-geral de Mobilidade e Transportes, Henrik Hololei, que, segundo revelou o Politico, viajou pelo menos seis vezes na classe executiva da Qatar Airways a convite das autoridades daquele Estado árabe, durante o período em que Bruxelas e Doha estiveram a negociar um acordo de aviação.

Os factos apontam uma situação clara de conflito de interesses, mas os porta-vozes do executivo comunitário garantem que não: numa primeira reacção à notícia, e em resposta às perguntas insistentes dos jornalistas, esta segunda-feira, diferentes responsáveis do serviço de Comunicação insistiram não haver nada de irregular nas deslocações pagas pelo Qatar ao director-geral de Mobilidade e Transportes, “que não fazia parte da equipa de negociação” do acordo de aviação que abriu a porta dos maiores aeroportos da UE às companhias aéreas do Qatar.

Segundo os porta-vozes, uma análise interna do caso relatado pelo Politico concluiu pela inexistência de conflito de interesses, ou qualquer outra violação as regras de ética e transparência da Comissão Europeia. Surpreendentemente, essa “análise” foi feita pelo próprio director-geral dos Transportes, que, tendo em conta o “contexto” da sua viagem para Doha, considerou não existir qualquer impedimento em aceitar o “convite” para viajar na Qatar Airways.

“De acordo com as regras, compete aos chefes de departamento avaliar a existência de um potencial conflito de interesses numa determinada missão, o que explica que, neste caso específico, tenha sido o próprio a proceder à análise. Esse procedimento foi cumprido, e, à luz dos elementos disponíveis, o director-geral concluiu não haver qualquer conflito de interesses”, explicou, com a maior naturalidade, um dos porta-vozes da Comissão, acrescentando que, “em caso de dúvida”, poderia ter sido “consultada a hierarquia politica”.

O caso levantou dúvidas à provedora de Justiça Europeia, Emily O’Reilly, que investiga os diferentes tipos de casos de má administração nas instituições europeias, e que já fez seguir um pedido formal de esclarecimentos para a Comissão Europeia, que agora tem um prazo até Junho para fornecer todos os elementos solicitados (por exemplo, todas as missões subsidiadas por terceiros e a respectiva autorização, bem como todas as reuniões ou conferências realizadas em países terceiros e não declaradas no registo de transparência).

“No contexto do escândalo de corrupção em curso que envolve actuais e antigos eurodeputados e países terceiros, o papel de grupos de interesse e a forma como estes procuram influenciar os dirigentes da UE está a ser alvo de um escrutínio renovado. (…) Para manter um elevado nível de confiança do público, já sublinhei a necessidade de regras éticas fortes e de uma forte transparência nas interacções entre os funcionários da UE e os representantes destes grupos de interesses”, lembrou O’Reilly, numa carta endereçada à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Apesar de os factos descritos na notícia do Politico não configurarem crimes — ao contrário do processo conhecido por Qatargate, que levou à detenção de vários eurodeputados e funcionários do Parlamento Europeu, acusados de corrupção e branqueamento de capitais — a provedora de Justiça entende que o pagamento de viagens ao mais alto funcionário da Direcção-Geral de Transportes por parte do Governo do Qatar “suscita questões legítimas em torno de uma possível influência indevida na tomada de decisões da UE nesta área”.