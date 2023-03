Menino de 10 anos escapou ao sismo na Síria para viver um sonho: conhecer CR7

Quando, na noite 6 de Fevereiro, a terra tremeu no Sul da Turquia, num sismo de magnitude 7,8 na escala de Richter, os seus efeitos sentiram-se a centenas de quilómetros de distância, afectando uma população estimada de 24 milhões de pessoas, com, para já, 51.907 mortos confirmados. Entre estes está o pai de Nabil Saeed, um menino sírio que foi resgatado dos escombros por uma equipa de resgate da Arábia Saudita, que tinha viajado à Síria para ajudar no rescaldo da tragédia.

Na euforia de terem encontrado a criança com vida, os operacionais filmaram o momento e perguntaram-lhe pelo seu maior sonho, descobrindo que o jovem, apesar de ter acabado por passar por uma provação, não se esquecera do seu maior desejo: conhecer Cristiano Ronaldo, o internacional português, actualmente a jogar com a camisola do saudita Al-Nassr.

O vídeo emocionante chegou a Turki al-Sheikh, presidente do Conselho de Administração Saudita da General Entertainment Authority, que o partilhou na esperança de conseguir identificar e localizar o rapaz através redes sociais.

Magia da internet: o sonho tornou-se real.

Na sexta-feira, entre a multidão que assistia ao encontro entre o Al Nassr e o Al-Batin, no Estádio Universitário Rei Saud, em Riad, estavam o pequeno Nabil e a sua mãe, que puderam testemunhar a vitória da equipa de Ronaldo num raro volte-face: apesar de estarem a perder por 0-1 aos 90 minutos, o tempo de descontos deu-lhes a oportunidade de marcarem três golos.

Mas o momento mais bonito da noite não foi esse para Nabil Saeed, mas antes quando teve a oportunidade de estar frente a frente com o seu herói. E o vídeo da superestrela portuguesa Cristiano Ronaldo a abraçar o menino depressa se tornou viral.

“Quando vi o Ronaldo, pensei que era um sonho. Não acreditei no que via. Não sabia quando este sonho ia acabar, não sabia. Rezo a Deus para que não seja um sonho”, disse Saeed à Reuters, acrescentando que o jogador “é uma pessoa muito simpática”.

Além de um número elevado de mortos, pelo facto de a maioria das pessoas, à hora em que ocorreu, estar em casa e a dormir, o sismo de 6 de Fevereiro e sequentes réplicas resultaram, até agora, em cerca de 120 mil feridos, havendo pelo menos 2,4 milhões de pessoas desalojadas.

A intensidade do sismo atingiu o nível anterior ao máximo de Mercalli​. Com uma intensidade de XI, foi considerado catastrófico.