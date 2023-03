O coração ainda bate. O guardanapo

Um dia estava sentada no estúdio da rádio, nas manhãs, só uma de entre as tantas que ocupei, e o meu maior cúmplice de então, aquele por quem valia a pena um café que vinha adoçado de breve conversa, senta-se em frente a mim e começa a chorar. Chorava por suspeitar que a namorada o enganava. Parecia o fim do mundo, sendo apenas o começo de mais um dia. Ouvi-o e no caminho também me comovi entre os meus erros e as minhas fraquezas. Depois comovi-me por ele estar ali a entregar-me a sua vulnerabilidade. Nunca me vou esquecer dessa manhã, mesmo que o caminho já não nos seja comum. Foi um momento belo – tenho pudor em usar o adjectivo, mas não encontro outro que lhe faça tanta justiça. Foi belo o que se passou ali entre canções, que quase perderam o sentido para ganharmos aquele instante.

Tantos anos passaram e sei – apesar da distância – que esse homem é o mesmo. É forte e é fraco. O fraco aqui é para reforçar a antítese. Vi-o a ser forte quando se enfraqueceu perante mim. Passaram-se muitos anos. Ainda somos os mesmos, acredito.

Estou na cozinha. A minha filha passa por mim e aponta para o guardanapo dobrado. “Está limpo?” Estava quase, mas os meus olhos humedecidos tinham-se deixado encostar ao papel, e assim ficámos numa espécie de dança enquanto a vulnerabilidade se mostrava no meu rosto. Uma valsa, talvez. Acertámos o passo enquanto os olhos se deixavam ir. E nem era um lenço digno de valsa, mas um guardanapo sem história. Respondi à minha filha que não estava limpo. Um tempero de sal – do meu – tinha ficado ali. A tristeza – a alegria também – é salgada, por isso adiei sempre os doces.

Gosto cada vez mais de falar da vulnerabilidade porque somente às mulheres era dada a possibilidade de chorar e dizer “estou triste”. E nisso, claro está, via-se fraqueza. “Umas choronas.” Forma de apoucar sentimentos. Forma, mais uma vez, de chamar nomes fáceis a coisas complexas com as quais não queremos perder tempo, mesmo quando o temos de sobra. Às vezes, perante a possibilidade de percebermos certas coisas, e elas se tornarem claras aos nossos olhos, recuamos cheios de medos. Os homens recuam muito mais. Não é verdade que as mulheres (ou outros homens) gostem de bandidos especializados em partir corações alheios. O mundo está feito para os vulneráveis porque está neles a capacidade de ver beleza e fazer qualquer coisa pelos dias que continuam turvos.

Digo muitas vezes que estou triste. Deixo a vulnerabilidade depois atacar-me por todas as frentes. Frentes frias sem agasalho possível. Uma linha contínua de melancolia percorre os meus dias, que depois conhecem o sobressalto da alegria. A alegria quando vem é torrencial. Então danço na cozinha. Danço mesmo sem me encostar ao guardanapo. Não são valsas, é euforia. Sentir tudo e não ter vergonha de dar conta do que sentimos é uma das conquistas deste tempo. Quero lá saber dos poetas que pensam ter neles o monopólio das palavras escolhidas. Todos nós somos poetas quando nos permitimos sentir. É tramado este contrato feito com a vida sem ter havido a possibilidade de o assinar. “Na alegria, na saúde, na tristeza, nos dias de neblina, todas as vezes em que lá fora nada parece suficientemente sedutor para nos empurrar da porta.” Mal tivéssemos discernimento para perceber tudo isto, assinaríamos

o pacto, o contrato. Ou não. Um contrato difícil. O mais difícil. Talvez o adiássemos.

A vulnerabilidade. Guardanapos na cozinha que enxugam lágrimas quando bastou revisitar uma memória recente: a minha mãe trazia sempre com ela um lenço de papel amarrotado. Como não me lembrar dela em todos os momentos? Até na cozinha, sobretudo ali, quando lhe quero perguntar como cozinhar o polvo e ela já não me pode explicar. Mas a vulnerabilidade também é acordar e ver o sol espelhado na janela e mais uma orquídea que abriu durante a noite. São coisas magníficas que vemos e sentimos. Dentro de nós faz-se essa poesia dos instantes que não precisa de página ou impressão.

As mulheres estão-se nas tintas por ficarem com a exclusividade das lágrimas, sabendo nós como tantos homens choram. Uns tristemente choram para dentro temendo o olhar de fora, outros esvaem-se em lágrimas quando estão sozinhos.

Devia haver o dia da vulnerabilidade para que os homens, sobretudo os homens, pudessem despejar as lágrimas retidas de uma vida.