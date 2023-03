Roberto Martínez prepara lista para Liechtenstein e Luxemburgo

Primeiras escolhas do seleccionador nacional, para o arranque da fase de qualificação do Euro 2024, serão reveladas na convocatória do dia 17 de Março.

O espanhol Roberto Martínez divulgará a primeira convocatória como seleccionador nacional português no próximo dia 17, às 12h30, na Cidade do Futebol, com vista aos compromissos com as congéneres do Liechtenstein e Luxemburgo, no arranque da fase de qualificação do Grupo J para o Euro 2024.

Portugal defrontará a selecção do Liechtenstein no dia 23 de Março, às 19h45, no Estádio de Alvalade, viajando em seguida para o Luxemburgo, onde actuará três dias depois, no Stade de Luxembourg, às 19h45.

Martínez sucede a Fernando Santos, actual seleccionador da Polónia, no comando técnico da equipa de Portugal, tendo assumido o cargo de seleccionador a 9 de Janeiro de 2023. O Grupo J integra ainda as selecções da Islândia, Eslováquia e Bósnia-Herzgovina.