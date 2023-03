Free Bird: morreu Gary Rossington, o último dos Lynyrd Skynyrd

O guitarrista e compositor norte-americano Gary Rossington morreu no domingo aos 71 anos, extinguindo-se assim a última chama viva dos fundadores do grupo de rock Lynyrd Skynyrd.

A notícia foi dada pela banda na sua conta oficial na rede social Facebook. “É com profunda pena e tristeza que temos de informar que perdemos o nosso irmão, amigo, membro, compositor e guitarrista Gary Rossington, hoje [domingo]", lê-se no post. “Gary está agora com os seus irmãos Skynyrd e a sua família no céu, a tocar bonito como sempre faz”, diz o grupo. A causa da morte não foi revelada, embora se soubesse que padecia de vários problemas de saúde, nomeadamente cardíacos, diz a revista Hollywood Reporter.

A revista Rolling Stone detalha que sofrera um enfarte em 2015 depois de uma operação de bypass em 2003, além de muitas outras cirurgias cardíacas posteriores. A oxigenação do seu sangue era um problema, admitia o próprio, sobretudo com as viagens — não quando se punha à guitarra.

Os Lynyrd Skynyrd estrearam-se nos álbuns em 1973 com um dos seus maiores, senão o seu maior êxito a bordo: o tema Free Bird. A sua história, porém, vem muito mais de trás. A formação inicial, da qual fazia parte Gary Rossington, data de 1964 e da cidade de Jacksonville, na Florida. O nome era diferente (Me, You, and Him) e começaram como um trio composto por Larry Junstrom e Bob Burns; mais tarde, mas não muito, entrava na formação o cantor Ronnie Van Zant, e em 1970 o nome da banda ficava definido para a história.

Sweet Home Alabama, I Ain’t the One, Things Goin’ On, Don’t Ask Me No Questions, Gimme Back My Bullets ou What’s Your Name são alguns dos temas que Rossington assinou com outros membros da banda.

Gary Rossington nasceu em Jacksonville, uma cidade no norte da Florida e colada ao sul da Geórgia, em 1951. Ele e os amigos gostavam dos Rolling Stones, dos Yardbirds, e ninguém apreciava os seus cabelos compridos — nomeadamente o professor de educação física do seu liceu, Leonard Skinner, que foi sardonicamente homenageado no nome da banda. As suas influências, locais e estrangeiras, colocavam os Lynyrd Skynyrd numa encruzilhada rock com elementos country, blues e do som do Sul dos EUA.

A história do grupo não se fez sem a sua dose de tragédia — em 1977, Van Zant, Steve Gaines, então guitarrista do grupo, e a sua irmã e cantora Cassie Gaines morreram num acidente de aviação. Rossington estava a bordo, mas sobreviveu apesar de graves ferimentos. “Foi devastador. Não é possível falar disso de forma casual”, disse em 2006 à Rolling Stone sobre a experiência. Um ano antes, em 1976, tinha estado envolvido num violento acidente de viação.

Em 1987, depois de terem enveredado por outras aventuras musicais após a perda dos seus colegas, os Lynyrd Skynyrd reuniram-se e acabariam por gravar mais nove álbuns com diferentes formações.

Estava iminente uma nova digressão da banda, que com a morte de Rossington, o único membro do grupo que esteve presente em todos os álbuns, fica em suspenso.