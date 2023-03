Depois da chuva, o sol vai voltar. Temperaturas podem chegar aos 25 graus

As temperaturas vão subir durante esta semana, mas a chuva mantém-se. No fim-de-semana, o sol estará de volta com os termómetros a chegarem aos 25 graus em algumas zonas do país.

Os próximos dias vão ser marcados por chuva, um pouco por todo o país. Contudo, e ao mesmo tempo que a precipitação vai desaparecendo, no final da semana chegam o sol e as temperaturas mais elevadas. Antes do regresso dos dias mais soalheiros é esperada queda de granizo e o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) não exclui a hipótese de colocar em aviso amarelo os distritos do litoral Norte.

As temperaturas máximas podem atingir os 25 graus Celsius — e até superar esse valor na zona centro e sul —, já no sábado ou domingo, em resultado da "subida de uma dorsal anticiclónica sobre a Península Ibérica", disse esta segunda-feira o meteorologista Jorge Ponte ao PÚBLICO.

No entanto, os casacos e os guarda-chuvas continuam a ser necessários para esta semana, uma vez que "uma sucessão de frentes frontais" vai dar origem a precipitação. A semana começa com chuva fraca a moderada, mas, a partir de quarta-feira, poderá haver um agravamento da precipitação no litoral norte e centro e o vento poderá ultrapassar temporariamente os 80 quilómetros por hora nas zonas altas. De acordo com o IPMA, está em avaliação a possibilidade de um aviso amarelo para os distritos do litoral Norte.

Na manhã de quinta-feira, a precipitação poderá ser acompanhada de trovoada e é esperada a queda de granizo.

As temperaturas mínimas, que vão registar valores superiores aos da semana passada, podem atingir valores entre 12 e 18 graus e as máximas podem oscilar entre os 14 e 18 graus, sendo mais baixas no interior Norte e Centro. A fraca oscilação da temperatura deve-se, essencialmente, às "massas de ar de origem tropical e, portanto, húmidas".

Com a Primavera a chegar, Jorge Ponte diz que "é perfeitamente normal haver oscilações entre tempo frio e chuvoso e tempo mais quente", devido aos sistemas frontais que afectam o continente e à subida da dorsal anticiclónica, normalmente situada em África.