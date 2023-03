Milhares de professores manifestam-se em Lisboa e no Porto: “O que o ministério oferece é nada”

Polícia contabiliza entre 15 mil a 20 mil docentes na manifestação do Porto. Professores exigem a valorização da profissão. Proposta do Governo para regime de recrutamento não agrada a sindicatos.

A manifestação de professores, que decorre este sábado no Porto e em Lisboa, conta com milhares de pessoas. Só no Porto, o protesto terá entre 15 mil a 20 mil professores, de acordo com fonte policial. A marcha até à Avenida dos Aliados ocupa já várias ruas. Quando a frente do protesto chegou, pelas 16h45, ao destino, na Avenida dos Aliados, os últimos participantes da marcha ainda não tinham saído da Praça do Marquês, de onde arrancaram os primeiros manifestantes.

Meia hora antes do início da manifestação, naquela praça, já se ouviam os tambores e apitos, as bandeiras estavam ao alto, com cartazes e faixas à mistura. Sem esquecer os cravos vermelhos, cachecóis, emblemas e t-shirts.

Lucília Teixeira está acompanhada pelos dois filhos, ainda em idade escolar, um com dez e uma menina de sete anos. "Manifestar também é aprender e eles têm de perceber desde pequeninos a importância de lutarmos pelas causas justas", refere.

Com emblemas ao peito alusivos ao protesto, recorda que "o que o Ministério da Educação está a oferecer aos professores é um nada". Por isso, "a luta é para continuar". "Temos de ser ouvidos, os protestos são para se manter."

Também Goreti Ferraz, professora de Educação Física, quis marcar presença no protesto, que mostra o descontentamento da classe. "As injustiças prolongam-se há décadas. A nossa carreira foi trucidada com o congelamento e, por isso, temos de continuar a lutar. Até sermos ouvidos", justifica. "Há que continuar porque a desinformação e as mentiras são mais que muitas."

"Respeitar os professores"

Em Lisboa, o protesto que partiu do Rossio em direcção à Assembleia da República, e que também junta milhares, conta com professores de Leiria, Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Portalegre, Évora, Beja e Faro. Já no Porto, os docentes vieram de Viana do Castelo, Braga, Porto, Bragança Vila Real, Aveiro, Coimbra, Viseu e Guarda.

Depois de dois dias de greves regionais nas escolas, este sábado marca mais um dia de manifestações na agenda dos professores, desta vez no Porto e em Lisboa. "Respeitar os professores. Valorizar a profissão" foi o mote encontrado pela plataforma de nove organizações sindicais para convocar o protesto.

Além das federações nacionais dos Professores (Fenprof) e da Educação (FNE), integram ainda a plataforma sindical o Sindicato Nacional e Democrático dos Professores (SINDEP), a Associação Sindical de Professores Licenciados (ASPL), o Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades (SPLIU), o Sindicato dos Educadores e Professores Licenciados pelas Escolas Superiores de Educação e Universidades (SEPLEU), o Sindicato Nacional dos Profissionais da Educação (SINAPE), a Pró-Ordem dos Professores e o Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE).

Vários autocarros saíram pela manhã e início da tarde de diferentes pontos do país, rumo à capital lisboeta ou, no caso do norte, ao Porto. Pelo menos, cerca de 40 os autocarros fizeram o percurso até Lisboa, como adiantou ao PÚBLICO fonte da organização, a juntar a outros 50 que rumaram ao Porto.

Os docentes dizem não às propostas que o Ministério da Educação (ME) apresentou para um novo regime de recrutamento e colocação, e exigem também que sejam calendarizadas negociações sobre reivindicações antigas.

A última manifestação nacional convocada pela plataforma sindical aconteceu há menos de um mês, a 11 de Fevereiro, e juntou vários milhares de profissionais da educação nas ruas de Lisboa.

As negociações entre Governo e sindicatos da educação prolongam-se desde Setembro, mas ainda não há um acordo há vista. Na semana passada realizou-se a última ronda de negociações, a sexta, que terminou sem consenso entre partes. Os sindicatos anunciaram o pedido de negociação suplementar, que está já marcada para quinta-feira, dia 9, fez saber o ministro João Costa esta sexta-feira.

A nova proposta apresentada esta semana pelo Governo não convenceu os sindicatos que dizem manter algumas das “linhas vermelhas” que os docentes já tinham apontado, como é o caso da criação de Conselhos de Quadro de Zona Pedagógica (QZP).