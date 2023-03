Cortar as unhas ao monstro

Dahl é subversivo, desobediente, perigoso – um bully do pior. Apela aos nossos piores sentimentos, como a mania da superioridade. É por isso que as crianças gostam das histórias dele.

Tanto me deliciei a ler Roald Dahl quando eu estava na idade do armário, que a minha mãe desconfiou e, enquanto eu dormia, pôs-se a ler os livros, Someone Like You e Kiss Kiss.