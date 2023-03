Algo paira no ar

Sente-se no ar a estranha sensação de que estamos no fim de um ciclo político.

Greves em sectores cruciais (transportes, educação, saúde e justiça) sem fim à vista, com as pessoas a verem-se confrontadas com situações desastrosas para o seu dia-a-dia, decisões do Governo sem estudos cuidadosos, como a delicada questão da habitação, indemnização injustificada a uma gestora de uma empresa cronicamente falida, com ministros que mentem descaradamente, enfim, uma autêntica trapalhada.

Mas o mais grave, diria mesmo preocupante: não se divisa uma alternativa que garanta que o país avança e não se atrasa ainda mais dos seus parceiros europeus, pois os fundos acabarão por se diluir e o turismo pode não chegar para salvar a nossa débil economia. Será que o primeiro-ministro se cansou do país ou espera que, nas ruas, esse mesmo país lhe peça para deixar S. Bento e ir cumprir o seu adiado sonho de um cargo milionário em Bruxelas?

Manuel Alves, Lisboa

Os governantes e as estratégias dissuasivas e sem equidade

Deveremos estar cientes das estratégias dissuasivas que os ministros adoptam quando afirmam estar a tomar diligências promissoras. As frases com “estamos a fazer contas” ou “estamos a estudar” são recursos, manhosos, para amenizar os protestos. O objectivo é fazer parecer que os ministérios estão a procurar fazer aproximações às reivindicações, para, assim, os funcionários públicos perderem o ímpeto da luta. Certas “contas” ou “estudos” não requerem, como querem fazer crer, semanas de estudo; fazem-se num par de horas; já estão feitas e o que estarão a estudar é o timing e a maneira sedutora de as comunicar.

Aliás, no caso concreto do Ministério da Educação, o que estará a estudar é a selecção de medidas que favoreçam uma parte dos professores, para que a luta se desproveja de tanta força e visibilidade. Um exemplo desta estratégia é privilegiar os professores mais novos na carreira, mantendo no momento contemporâneo professores com determinadas condições de progresso na carreira e outros, os mais velhos, em piores circunstâncias para o efeito. Ou seja, sem a devida equidade, o que acontece é: muitos professores ingressaram na carreira com expectativas promissoras; entretanto, pioram-lhes as condições “a meio da carreira” (não dando cumprimento ao previsto no início da carreira); por fim, melhoram (algumas) condições para quem ingressa agora na carreira, mas para os mais velhos não há reposição retroactiva nem regularização das variáveis que, para além da vocação, os aliciaram a optar por esta profissão.

Numa palavra, na mesma carreira e na mesma contemporaneidade, existirão professores a beneficiar de certas alterações numa proporcionalidade inversa aos que as mereceriam por honestidade na manutenção das regras do “início”, do “meio” e do “fim”. O que diriam os deputados se, a meio do mandato, por exemplo, lhes reduzissem a remuneração, o número de anos de mandato, etc.? O que diria um médico se lhe usurpassem as condições aliciantes que contribuíram para ingressar no SNS? (passariam, passarão ou já passaram para o privado).

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso

Acidente militar

Um acidente militar tal como o ocorrido ontem no CMSM (Centro Militar de Santa Margarida) resulta quase sempre de imprudências com o manuseamento de artefactos militares, dando, pois, maus resultados.

E terá sido o que aconteceu na desminagem, limpeza do terreno, onde houve exercícios militares reais, que fica sempre a cargo de sapadores, militares especializados em minas e armadilhas.

Como veterano de guerra na Guiné, de Setembro de 1966 a Agosto de 1968, sei ainda bem o que pode acontecer a quem não cumpra escrupulosamente com todas as normas de segurança, aprendidas na recruta. Recordo-me ainda, como recruta no RI5 – Regimento de Infantaria, nas Caldas da Rainha, em 1965, de ter um manual acerca do que não se devia fazer, para nossa segurança. Era uma imagem de um militar, com uma vela acesa, a ir ver se num barril havia pólvora. E, de facto, havia. Pum! O mancebo não voltou para contar o sucedido.

José Amaral, Vila Nova de Gaia