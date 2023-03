Giulia e Stelvio modernizam-se para uma esperada última dança

Faltam menos de quatro anos para a Alfa Romeo apresentar uma gama 100% eléctrica, numa estratégia ambiciosa que a coloca entre as primeiras no seio da Stellantis a fazê-lo. É de esperar, aliás, que tanto o Giulia como o Stelvio surjam renascidos com mecânicas movidas a electricidade, sendo certo que o primeiro oferecerá, já em 2025, uma versão eléctrica, anunciada com uma potência equivalente a 1000cv e a exibir o selo Quadrifoglio.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt