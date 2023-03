Proprietários terão 100 dias para dar uso a casas devolutas antes de arrendamento forçado

Os proprietários que sejam abordados pelo Estado para colocar os seus imóveis devolutos no mercado de arrendamento terão um prazo de 100 dias para darem um uso ao imóvel, antes de o Estado poder avançar para o arrendamento forçado. Já se as casas forem alvo de obras coercivas, por não estarem em condições de habitabilidade, o valor das obras será descontado das rendas cobradas no âmbito do arrendamento forçado.

