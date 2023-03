Strade Bianche: vitória para Pidcock, quarto lugar para Rui Costa

Thomas Pidcock (INEOS) tornou-se, neste sábado, o primeiro ciclista britânico a vencer a Strade Bianche, com Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) a terminar em quarto lugar, conseguindo o melhor resultado de sempre de um português na emblemática clássica italiana.

O campeão olímpico de XCO atacou a cerca de 50 quilómetros do final dos 184, com partida de e chegada a Siena, e impôs-se em 4h31m41s, diante do francês Valentin Madouas (Groupama-FDJ), segundo, a 20 segundos, e do belga Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), terceiro, a 22.

Rui Costa, que foi quarto, a 23 segundos, prolongou a série de bons resultados nesta temporada, na qual já conquistou a geral na Volta à Comunidade Valenciana e o Trofeo Calvià, ao conseguir o melhor resultado português na prova italiana que é considerada o sexto "Monumento".