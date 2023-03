Com exibição eficaz, FC Porto vence em Chaves

Com golos de Danny Namaso, Otávio e Toni Martinez – Steven Vitória marcou de grande penalidade para os transmontanos -, os “dragões” venceram no terreno dos flavienses, por 1-3.

O momento não era bom para nenhuma das equipas - uma vitória em 12 jogos para os flavienses; duas derrotas consecutivas para os portuenses -, mas, com uma exibição eficaz, foi o FC Porto que quebrou o gelo em Trás-os-Montes. Numa partida em que Sérgio Conceição deixou de fora do “onze” Taremi e Pepê, o Desp. Chaves ofereceu uma boa réplica, mas os “dragões” garantiram a vitória, por 1-3, com golos de Danny Namaso, Otávio e Toni Martínez - Steven Vitória marcou de grande penalidade para os transmontanos. Com o regresso aos triunfos, os campeões nacionais encurtam para oito pontos a diferença na I Liga para o líder.

A atravessar um momento de instabilidade - após alcançar um punhado de vitórias com exibições assim-assim, o FC Porto perdeu com o Inter e o Gil Vicente -, Sérgio Conceição planeou a visita a Trás-os-Montes com quatro baixas de peso (João Mário e Uribe falharam a partida por castigo; Evanilson e Galeno estão lesionados), mas o treinador tinha duas surpresas e meia guardadas para o encontro no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira.

Se a troca na lateral esquerda, de Wendell por Zaidu, não trazia grandes novidades, menos esperadas foram as saídas da equipa titular de Taremi e Pepê. Assim, num jogo em que qualquer perda de pontos hipotecava quase por completo as hipóteses de os portistas revalidarem o título, Conceição apostou num ataque pouco habitual: Toni Martínez e Danny Namaso, com Otávio a surgir sempre perto da dupla hispano-inglesa.

Do outro lado, embora com o conforto de ter dez pontos de vantagem sobre a zona de despromoção, Vítor Campelos tinha muitos problemas para resolver (meia dúzia de indisponíveis) e, para tentar colocar mais gelo no momento “azul e branco”, o técnico dos transmontanos apostou num 5x3x2, com Nélson Monte, Guima e Jô Batista como novidades.

O resultado deste cocktail repleto de ingredientes novos foi um jogo interessante, com boas oportunidades para ambos os lados. Com o Desp. Chaves a entrar na partida de forma pressionante, o FC Porto mostrou algumas dificuldades para se adaptar à agressividade do rival. No entanto, aos 7’, André Franco falhou a primeira grande ocasião de golo.

A partir daí, o jogo entrou numa toada de parada e resposta, com o perigo a rondar com assiduidade as balizas de Rodrigo Moura e Diogo Costa, mas foi o guarda-redes brasileiro o primeiro a ser batido: num grande lance individual, Namaso inaugurou o marcador, aos 15’.

Embora sem ter o jogo sob controlo, o FC Porto conseguiu nos momentos seguintes resistir às investidas flavienses e, já perto do intervalo, uma boa jogada entre Eustáquio e Otávio terminou na quinta assistência do luso-canadiano e no quarto golo na I Liga do luso-brasileiro.

Apesar de justa a vantagem dos “dragões”, a diferença de dois golos não reflectia a diferença entre as duas equipas ao intervalo. Porém, o regresso dos balneários relançou o jogo.

Pouco depois de um corte de enorme qualidade de Marcano ter evitado que Euller Silva marcasse, Zaidu derrubou na área João Mendes e, na transformação da grande penalidade, Steven Vitória enganou Diogo Costa, reduzindo para 1-2.

Com mais de 35 minutos para jogar, a vitória dos portistas voltava a ficar presa por arames e, pouco depois da hora de jogo, Conceição trocou o “amarelado” Eustáquio por Pepê -Otávio passou para a zona central, jogando próximo do sérvio Marko Grujic. Porém, foi uma mudança táctica forçada no Desp. Chaves que simplificou a parte final da partida para o FC Porto: aos 73’, Jô Batista viu o segundo amarelo e foi expulso.

A perder e em inferioridade numérica, Campelos trocou João Pedro por Luther Singh, apostando na velocidade do internacional sul-africano para tentar surpreender a defesa “azul e branca”, mas no minuto seguinte Toni Martínez esteve quase a acabar com a resistência transmontana: o avançado colocou a bola no fundo da baliza de Rodrigo Moura, mas o golo foi anulado por posição irregular do espanhol.

Positivo/Negativo Positivo Otávio O internacional português realizou uma exibição à sua imagem: aguerrida e colocando sempre os interesses da equipa em primeiro lugar.

Positivo Toni Martínez Com Evanilson e Galeno de fora, e Taremi e Pepê inicialmente no banco, o espanhol confirmou que é uma opção válida e mereceu o golo “fora de horas”. Negativo João Mendes A forma como o médio de Matosinhos viu dois cartões amarelos num par de minutos reflecte bem o mau momento do Desp. Chaves.

O Desp. Chaves ficava ainda com uma dezena de minutos para tentar empatar, mas, em apenas dois minutos, a indisciplina de João Mendes acabou com as dúvidas: após ver um amarelo por protestos, o médio atingiu Otávio e foi expulso.

Com o jogo decidido, ainda houve tempo para Toni Martínez conseguir o golo que tanto procurou: assistido por Taremi, fez o 1-3, confirmando o regresso aos triunfos dos portistas.