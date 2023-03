O bronze de Patrícia Mamona nos Europeus soube a pouco

Triplista falhou a tentativa de renovar o título de campeã da Europa, com um concurso de triplo salto francamente abaixo do seu real valor.

Tal como em 2021, em Torun, Portugal elevou para três o número de medalhas conquistadas nos Campeonatos Europeus de pista coberta. Mas esta terceira presença no pódio deixou um sabor amargo. Neste sábado, em Istambul, Patrícia Mamona não conseguiu confirmar o favoritismo com que partiu para a final do concurso do triplo salto e ficou-se pelo bronze.

A melhor triplista portuguesa da história entrou na final com a melhor marca de todas as concorrentes, 14,41m alcançados já neste ano – só a italiana Dariya Derkach se aproximava minimamente, com 14,25m. Patrícia Mamona era, de resto, a única das finalistas com um recorde pessoal acima da fasquia dos 15 metros (15,01m, no caso) e a mais alta representante do ranking europeu, no qual ocupa a segunda posição.

Se a este quadro juntarmos a consistência das performances da atleta portuguesa em grandes provas, o estatuto de favorita era mais do que justificado. Até porque a experiência no contexto de pista coberta também é vasta, graças às participações em cinco Europeus (oitavo lugar, quinto, segundo, quarto e primeiro) e dois Mundiais (quarta posição e sexta).

O concurso começou com uma chamada que ficou a 15 centímetros da plasticina, mas que, ainda assim, valeu à triplista portuguesa um salto acima dos 14 metros (14,16m). Esta marca deixou-a no segundo lugar após a primeira ronda, apenas atrás da turca Tugba Danismaz (14,31m, recorde da Turquia), mas a segunda série de saltos empurrou-a para o terceiro posto – "culpa" de Dariya Derkach (14,20m).

A prova atravessava ainda uma fase precoce, mas os ensaios seguintes mostraram uma versão menos confiante e fiável da atleta portuguesa, que já não foi capaz de regressar à fasquia dos 14 metros e ainda somou um nulo pelo meio. A concorrência directa também não melhorou o resultado das primeiras abordagens, o que significa que a medalha estava garantida, mas seguramente não aquela que Patrícia Mamona ambicionava.

Ainda assim, aos 34 anos, é mais uma presença no pódio para uma atleta com um currículo que dispensa apresentações e que integra o restrito leque das triplistas que já superaram a barreira dos 15 metros.

No lugar mais alto do pódio, em Istambul, ficou mesmo a atleta da casa, Tugba Danismaz (com os tais 14,32m), que não conteve as lágrimas, num período em que a Turquia ainda lambe as feridas da catástrofe natural que afectou parte do país e provocou uma tragédia de grandes proporções.