A crise climática também nos vai levar a tequila?

A crise climática parece estar a causar danos na planta do agave, o principal ingrediente da tequila produzida no México. As mudanças do clima e a alteração do comportamento do morcego, o principal polinizador desta planta estão a ter impacto na sua produção, ao mesmo tempo que cresce a procura - sobretudo a europeia - pela bebida espirituosa da tequila. Enquanto isso, na Venezuela, o negócio do cocuy que é feito com outra variedade da mesma planta também está a ter um sucesso inesperado.

Não havia nenhuma razão para pensar que o vinho e as bebidas espirituosas iam sair ilesos da crise climática. Também este sector não será poupado na global escassez de água que afecta inúmeras culturas e ameaça tradicional cadeia alimentar, obrigando-nos a um esforço de adaptação. E mitigação também, claro. No entanto, o caso do agave que alimenta no México a produção da mundialmente famosa tequila não seria, à partida, uma das prioridades da atenção que se dedica aos efeitos da crise climática, até porque esta planta está adaptada para viver no calor e crescer em solos secos.

Apesar disso, uma notícia da CNN volta a lembrar-nos das ameaças que pairam sobre a tequila, depois de um estudo em 2019 ter concluído que a crise climática, associada ao sobrepastoreio da pecuária e outras actividades humanas, podia perturbar a distribuição e o cultivo do agave. A CNN cita a cientista Omanjana Goswami, especialista na área da alimentação e ambiente da União de Cientistas Preocupados, que deixa o alerta referindo que o ciclo de vida do agave "é demasiado frágil para suportar o grande golpe climático que a crise climática está a gerar - desde a seca extrema até às tempestades brutais como a que a Califórnia acabou de experimentar".

Foto Um agricultor limpa a área circundante do agave azul antes da sua colheita em Tepatitlan, Jalisco, no México Carlos Jasso/REUTERS

"O agave é uma planta do deserto, por isso, é claro, tudo o que se move em direcção a esse clima desértico vai ajudar esta cultura a prosperar", disse Goswami à CNN. "Mas infelizmente, os efeitos climáticos não são lineares. Isso não significa que, como temperaturas quentes que permanecerão consistentes. Com os fenómenos extremos conjugados com imprevisibilidade, é muito difícil prever onde tudo isto irá parar no futuro."

Além da imprevisibilidade do clima que será capaz de derrotar as plantas mais resistentes, o agave tem um outro problema que o pode impedir de prosperar. Segundo os especialistas citados pela CNN os polinizadores desta planta também andam perturbados pelas mudanças no clima e, mais precisamente, pelo aumento da temperatura. O aquecimento das temperaturas tornou-se uma preocupação crescente para o morcego de nariz comprido mexicano - uma espécie chave para a tequila, avisa a notícia.

"Não teríamos tequila se não tivéssemos morcegos, porque essa é a única coisa que poliniza a planta de agave que produz tequila", acrescenta à CNN Ron Magill, o director de comunicações e perito em vida selvagem do Zoo Miami. Para ser considerada e rotulada como tequila, a bebida tem de ser feita com o agave do México, lembra ainda o mesmo artigo sublinhando que as bebidas feitas com a mesma planta noutras regiões devem ser chamadas "aguardente de agave".

Foto Corações (ou cabeças) de agave azul em cima de um camião na periferia de Tequila, Jalisco, no México REUTERS/Carlos Jasso

Assim, com o aumento da procura por esta bebida espirituosa e os obstáculos colocados pelo clima, é preciso encontrar novas formas de assegurar o fornecimento do mercado. Seja com a tequila original, do México, ou com as aguardentes produzidas noutros locais como a Califórnia. "Alguns investigadores como Ron Runnebaum, professor assistente de viticultura e enologia na Universidade da Califórnia, Davis, procuram explorar mais a diversidade genética para ver que variantes para além do agave azul se podem adaptar e sobreviver num clima em mudança para evitar a perda de diversidade", refere a CNN.

Craig Reynolds, um cultivador de agave e director fundador do Conselho do Agave da Califórnia, adianta que vê a cultura de agave como uma oportunidade económica num futuro mais quente e mais seco. Mas para isso é preciso investigar e investir na adaptação desta planta. "Vai haver alguns fracassos e reveses aqui e ali", admite Craig Reynolds acrescentando: "Não tenho esperança de que o clima mude. Sou apenas realista na medida em que precisamos de fazer tudo o que pudermos para abrandar a mudança climática, mas também temos de ter simultaneamente estratégias de adaptação à mudança climática que está a acontecer - e agave é apenas parte da estratégia de adaptação".

Na Venezuela, o caso do cocuy

Cocuy é uma aguardente destilada dos sucos fermentados do Agave, produzida artesanalmente nas regiões venezuelanas de Falcón e Lara. Com um sabor semelhante a outras bebidas à base de agave, como tequila e mezcal, é conhecida como a tequila da Venezuela.

Com a tequila mexicana a enfrentar algumas dificuldades que fazem com que o preço suba, o cocuy estará a ganhar terreno no mercado, conseguindo responder à crescente procura, sobretudo do mercado europeu. A Venezuela foi atingida por uma inflação elevada, e muitas empresas estão desejosas de aumentar as exportações apesar dos obstáculos, confirma a Reuters.

Os produtores de cocuy na Venezuela, contudo, dizem que as colheitas selvagens limitadas e o processo de produção intensiva de trabalho de fazer a bebida sem aditivos - a versão premiada do licor - estão a complicar os esforços para aumentar a produção. Ainda assim, esta versão venezuelana da tequila está a somar prémios.

Diferentes marcas de diferentes produtores venceram medalhas em concursos, desde o bronze no Concurso de Bebidas Espirituosas de Londres de 2022, duas medalhas de prata no Concurso Internacional de Bebidas Espirituosas de Nova Iorque de 2021, duas medalhas de ouro nos Prémios SIP nos Estados Unidos e no Concurso de Vinhos e Bebidas Espirituosas da China em 2022.

A associação de promoção de cocuy da região de Lara está a analisar "que nicho do mercado internacional pode alcançar, porque a quantidade e o volume de produção de cocuy é baixo", disse o porta-voz Cristobal Sanchez. "Entre vários produtores podemos encher um recipiente de 20.000 litros uma vez por ano". É por isso que não podemos "pensar em vender em todo o mundo, porque é um produto exótico, especial e muito difícil de fazer", disse Sanchez à Reuters.

Os números estão longe da produção e vendas de outra bebida famosa da Venezuela: o rum, cuja produção atinge 8 milhões de litros anualmente, de acordo com a sua associação de promoção. Três dos maiores produtores de rum venezuelano venderam mais de 20 milhões de dólares da bebida durante 10 meses de 2022 aos mercados norte-americano e europeu, refere a Reuters.

Um litro de cocuy a 100% pode ser vendido por entre 18 dólares (17 euros) e 60 dólares (56 euros), enquanto a sua produção custa em média cerca de 12 dólares (11 euros) sem custos de comercialização. As aguardentes de cana como o rum vendem-se geralmente por menos - entre três dólares (aproximadamente três euros) e cinco dólares (quase 5 euros) por litro.

"Para podermos exportar precisamos de dinheiro para expandir a produção e o capital humano, a fim de termos stock suficiente para oferecer ao mercado internacional", disse Maria Eugenia Duran, directora-geral da marca Magno. "Há também uma necessidade de financiamento da investigação para desenvolvimento de culturas", disse ela, porque geralmente demora oito a 10 anos para uma planta de cocuy amadurecer.

Foto Joe Raedle/Newsmakers/ GettyImages

Guillermo Camacaro, um produtor em Lara, diz ter conseguido colher a planta após um período de cinco anos plantando a sua cultura num viveiro e depois transplantando-a. Garantir novas plantações de cocuy, que garantiriam a preservação do agave selvagem, é fundamental para a produção em massa, disse ele à Reuters.

"A maioria de nós "não tem terra suficiente para fazer plantações em massa de cocuy", disse ele. "Isso "é vital para falar de exportações". Dos 365 produtores de cocuy em Lara, cujo clima árido e semi-árido torna o agave abundante, apenas 70 fazem a bebida com 100% de agave.

O difícil processo de produção começa por cortar as folhas da planta para alcançar a sua "cabeça", disse o produtor Siquisique Nelson de la Rosa. As cabeças são então cozidas durante sete dias em fornos ou em valas escavadas no solo, até serem caramelizadas. O seu sumo é fermentado durante mais seis dias. "Estamos "na presença de um produto exclusivo", constata o produtor Hector Pineda. E conclui: "Merece o reconhecimento do custo de fabrico de um litro de cocuy".