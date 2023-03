Natália Nunes: “Ir às compras com uma lista é um truque que ajuda a calcular os custos”

O aumento de 21,1% do cabaz de bens essenciais (mais do dobro da inflação) no último ano levou a uma acção inspectiva da ASAE, na quarta-feira, que envolveu 38 brigadas e 80 inspectores. O objectivo, de acordo com o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, foi “fiscalizar no terreno, em supermercados e hipermercados de todo o país, a fixação de preços e as práticas comerciais”. No próprio dia, o governante acrescentou: “A mensagem é muito clara: vamos intensificar estas acções ao longo dos próximos tempos. O Estado está atento e a agir na defesa do consumidor e na protecção de uma economia saudável.”

Ao PÚBLICO Natália Nunes, coordenadora do Gabinete de Protecção Financeira da Deco, prefere não apontar o dedo a ninguém a propósito dos preços altos e faz menção a alguns truques para gastar menos nas compras.

Esta acção recente da ASAE, que revelou “aumentos exagerados de preços”, é um problema abrangente que preocupa a Deco ou é algo em pequena escala, como dizem as associações de retalhistas?

A Deco, dando voz às reclamações e preocupações dos consumidores, tem vindo a pedir uma maior fiscalização e monitorização dos preços dos bens e serviços. Aliás, no final de 2022, preocupada com a evolução da inflação e o seu impacto na vida dos consumidores portugueses, reuniu 26 medidas, que, ao serem acolhidas, poderiam apoiar as famílias neste período de graves dificuldades financeiras, sendo que uma dessas medidas passava pela necessidade de uma maior fiscalização e acompanhamento dos preços dos bens e serviços.

O que se reivindica é uma maior transparência na cadeia de abastecimento, para que os consumidores entendam qual a justificação para o aumento dos preços de determinados produtos alimentares.

O Governo está a fazer o que lhe compete para fiscalizar e travar os aumentos de preços

que em Portugal chegam a ser mais elevados do que na Europa? É preciso ir mais longe?

Estamos a assistir ao abrandamento da subida da taxa de inflação há já quatro meses consecutivos, mas os preços da alimentação não pararam de subir, o que traz graves consequências para os orçamentos das famílias, em especial das mais vulneráveis.

É necessário que exista um maior acompanhamento da evolução dos preços da alimentação, seja em termos legislativos, seja através da acção da ASAE, para exigir maior transparência, quer na produção agro-alimentar, quer no sector da distribuição.

O facto de poucas empresas terem uma parte significativa do retalho influencia os preços?

Sabemos que os preços dos alimentos estão muito dependentes dos mercados externos, da limitação na oferta de matérias-primas e do aumento dos custos com a energia, aliados a vários acontecimentos que podem ter contribuído para a subida dos preços dos produtos que agora vemos nas prateleiras dos supermercados.

O que podem as famílias fazer para se protegerem?

Abastecer a despensa e o frigorífico está cada vez mais caro e tem um peso cada vez maior no orçamento familiar. Ir às compras com uma lista de compras é um truque que ajuda a calcular os custos. Mas existem outros comportamentos que podemos adoptar e nos permitem gastar muito menos. A Deco tem uma página na Internet sobre "Como gastar menos nas compras".