Esquerda chumba comissão do Chega sobre interferência política na banca

Os partidos da esquerda (PS, PCP, BE e Livre) chumbaram nesta sexta-feira a proposta do Chega para a criação de uma comissão eventual para apurar e prevenir a interferência política abusiva no sistema bancário português.

O projecto de resolução do partido de André Ventura só contou com o apoio da IL, enquanto o PSD e o PAN se abstiveram. Mas o debate, que era suposto versar sobre a comissão e a necessidade de revisão das leis sobre a regulação e autonomia do sistema bancário acabou por se encaminhar para uma troca de galhardetes entre PS e PSD sobre quem se alimenta do Chega e quem mais o copia.

Ainda há três meses, os mesmos partidos de esquerda recusaram uma proposta parecida do Chega que propunha uma comissão parlamentar de inquérito sobre a alegada interferência do primeiro-ministro junto do ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, para "proteger" Isabel dos Santos no caso do BIC e também no processo de resolução do Banif.

Agora, porém, o âmbito do texto do Chega era mais alargado e referia-se à análise e prevenção das interferências políticas em todo o sistema financeiro nacional; recomendava a revisão da legislação sobre a regulação financeira e respectiva autonomia; a realização de audições com especialistas do sector; e até uma medida vaga de "promover junto do Ministério Público novas investigações que se mostrem necessárias".

No debate, André Ventura defendeu Carlos Costa, que afirmou, há uns meses, ter sido alvo de uma alegada tentativa de pressão por parte do primeiro-ministro, e acusou os restantes partidos de olharem para o lado. Em especial o PSD que, disse, anda entretido a fazer novas listas de perguntas a António Costa sem tomar qualquer atitude firme. O social-democrata Hugo Carneiro não se ficou: classificou a proposta do Chega de "comissãozinha" que não vai resolver coisa alguma e desafiou Ventura a apresentar propostas legislativas concretas e não apenas intenções vagas.

Chega e PSD pareceram entrar numa corrida sobre quem é que tem mais vontade de exigir respostas de António Costa e o socialista Miguel Costa Matos veio defender o primeiro-ministro realçando que o Banco Central Europeu já disse que "não existiu qualquer tipo de interferência política" na resolução do Banif, acusando os dois partidos da direita de levantarem desconfianças sobre a idoneidade do sector bancário. O comunista Duarte Alves acrescentou outra crítica: o Chega está a "abandalhar" o funcionamento do Parlamento ao passar o tempo a propor comissões. Ideia subscrita por Mariana Mortágua.

Os três deputados de esquerda apontaram o dedo ao Chega e ao PSD que se digladiam com estas questões para ver quem lidera a direita, o que desagradou a ambos. Hugo Carneiro recusou que o PSD ande "a reboque" do PS ou do Chega (até porque é o único partido da oposição com capacidade para propor comissões de inquérito obrigatórias), e Ventura acusou-o depois de andar a reboque dos socialistas e defendeu que só o Chega "faz oposição a sério" ao PS e ao Governo.

O deputado social-democrata quis defender a honra da bancada. "O PSD não anda a reboque de ninguém (...) O Chega alimenta-se do PS e o PS alimenta-se do Chega e é preciso denunciar isto junto dos portugueses para denunciar esta estratégia conjunta" que existe entre os dois partidos.

Ventura não se calou: "O Chega, se pudesse, usando uma linguagem que eu espero que não seja ofensiva, comia aquela bancada toda do PS. Essa é a diferença entre nós: os senhores convivem bem com esta partilha de interesses, convicções e de sistema há 46 anos. Nós não queremos alimentar o PS, mas queremos alimentarmo-nos do PS para mudar o regime em Portugal. (...) Está confortável ao lado deles; nós queremos um dia ser tantos que até ocupamos a bancada deles."