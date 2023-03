Tár, Nick Cave e o instinto de fugir das guerras culturais

Se a esquerda continuar a oferecer ao outro lado o monopólio dos valores progressistas como a liberdade artística e de expressão, que não se admire com as gerações de direitistas que andará a criar.

Cheguei ao cinema a pensar que Tár, o filme de Todd Field com o mais recente desempenho milagroso de Cate Blanchett, era “um filme sobre as guerras culturais contemporâneas que se recusa a participar nelas”, como Ross Douthat o tinha definido na sua coluna do New York Times. Mas a fita é tão ilustrativa desses combates que saí convencido de que é impossível ao espectador não projectar nela as suas opiniões sobre o tema. Nesse sentido, o filme participa nas guerras culturais através de quem o vê, porque, quer queira quer não queira, oferece argumentos a um público ávido de conflito e validação.