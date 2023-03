Abusos na Igreja: oportunidade perdida

José Ornelas mostrou incómodo perante os abusos, mas nenhuma empatia com as vítimas. Pediu perdão, mas não se comprometeu com reparação. Agradeceu a quem teve coragem para denunciar a podridão que tem consumido a Igreja Católica, mas não foi capaz de anunciar medidas concretas, que façam sentido para quem viu a sua vida destruída. Até no que diz respeito aos moldes em que supostamente vai funcionar o apoio psicológico e psiquiátrico sem custos para quem foi abusado sexualmente por um padre e não o pode pagar, o discurso foi confuso.

