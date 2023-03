Jornal israelita diz que Hungria vai mudar embaixada para Jerusalém

Presidente húngara afirma que ainda não foi tomada uma decisão. Times of Israel diz que a mudança será no próximo mês.

Será mais um passo na ligação forte entre o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, e o seu homólogo israelita, Benjamin Netanyahu? O jornal israelita Times of Israel dá como certo que a Hungria vai, no próximo mês, mudar a sua embaixada de Telavive para Jerusalém, tornando-se o único país da União Europeia a fazê-lo.

A razão: Orbán quererá manifestar apoio ao aliado que enfrenta um momento difícil na arena internacional por causa dos planos de reforma judicial do seu Governo, que dará um poder quase sem contrapeso a quem tenha uma maioria no Parlamento e é visto como uma ameaça à democracia.

A Hungria fez uma reforma com algumas parecenças (na nomeação de juízes, por exemplo), e Orbán sabe bem o que é ser acusado de destruir a democracia do seu país – a Hungria já não é considerada uma democracia plena, como estabeleceu o Parlamento Europeu numa resolução aprovada em Setembro de 2022.

Uma mudança da embaixada pode ser mais um passo numa relação entre dois políticos que pode causar estranheza, tendo em conta que Orbán tem contribuído para um ambiente hostil para os judeus húngaros, que sentem um aumento do anti-semitismo no país, com medidas como voltando a ter escritores nazis nos programas escolares, elogiando o líder húngaro aliado da Alemanha nazi Miklós Horthy (“um estadista excepcional”), ou usando estereótipos caricaturais típicos do anti-semitismo (o banqueiro judeu que quer dominar o mundo) contra o sobrevivente do Holocausto George Soros (de cuja fundação Orbán foi, quando jovem, beneficiário).

Por outro lado, a Hungria beneficiou, entretanto, do programa de espionagem Pegasus, desenvolvido por uma empresa israelita e que parece ter sido disponibilizado a países que reforçaram as suas ligações com Israel. O software é considerado uma arma porque permite tornar qualquer smartphone num aparelho de vigilância, usando microfone e câmara para transmitir som e imagens, além de dar acesso a todos os dados do telefone.

A utilização deste programa, sujeito a licença de exportação das autoridades de Israel, seguiu-se, em países como a Hungria ou a Índia, a encontros de responsáveis com Netanyahu, parecendo ter seguido interesses geopolíticos do Governo de Netanyahu, segundo uma investigação de um consórcio de jornalistas que incluiu o israelita Haaretz.

Quando Netanyahu conseguiu voltar ao Governo, após um hiato de quase um ano e meio, em Novembro, com uma coligação incluindo uma aliança nacionalista, xenófoba e homofóbica, no governo mais extremista de sempre em Israel, Orbán esteve entre os primeiros a dar-lhe os parabéns, publicando no Twitter uma foto com a autobiografia do chefe de Governo de Israel.

Segundo o site do Times of Israel em hebraico, Zman Yisrael, citando altos responsáveis israelitas, o acordo foi concluído durante conversações intensivas entre os ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países, Eli Cohen e Peter Szijjarto.

Questionada sobre a notícia durante uma visita a Praga, a Presidente da Hungria, Katalin Novak, disse que tinha lido a notícia, mas que ainda não tinha sido tomada uma decisão, diz a agência Reuters. Os Ministérios dos Negócios Estrangeiros dos dois países não comentaram a notícia.

A possibilidade de a Hungria mudar a sua embaixada de Telavive, que é, para a esmagadora maioria dos países do mundo, a capital de Israel, para Jerusalém, que o Estado hebraico considera a sua capital, e cuja parte Leste é reivindicada pelos palestinianos para capital do seu futuro Estado, vinha a ser posta já há alguns anos.

Quando Budapeste decidiu abrir um gabinete comercial “com estatuto diplomático” em Jerusalém, em 2019, Netanyahu declarou que haveria um terreno ao lado da embaixada dos EUA em Jerusalém que estaria pronto para receber uma embaixada da Hungria.

Os Estados Unidos, sob Donald Trump, mudaram a sua embaixada de Telavive para Jerusalém (ou parte, já que razões de segurança não permitiam que toda a estrutura mudasse num curto espaço de tempo) em 2018, e declararam que Jerusalém era a capital de Israel.

Seguiu-se a Guatemala, mas a esmagadora maioria dos países mantiveram as suas representações diplomáticas em Telavive e não mudaram a sua posição em relação a Jerusalém.

O estatuto de Jerusalém sob a lei internacional, nota a Reuters, é disputado até a uma conclusão de negociações israelo-palestinianas. A posição da União Europeia é de que o estatuto da cidade só será alterado depois de este ser determinado por negociações.