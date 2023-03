Feira da Foda reergue-se das cinzas, quatro anos depois

O baptismo é "assumido" como provocador, contava o co-fundador Agostinho Correia à Fugas. Segue-se o resumo, também adaptado do site oficial do evento, sobre "A génese da Foda”. A histórica contada é assim: os habitantes que iam à feira comprar reses ​(gado) deparavam-se com vendedores matreiros, que para que os animais aparentassem ser mais gordinhos punham “sal na forragem, facto que obrigava o gado a beber muita água”. "Na feira, o gado aparecia com a barriga cheia de água e pesados, parecendo realmente bem tratados, muito gordos. Os incautos, que não tinham conhecimento da ‘manha’ compravam aqueles autênticos “balões de água” e, quando se apercebiam do logro, exclamavam à boa maneira minhota: “Que grande Foda!” E daqui virá a expressão, conta a confraria: o termo foi-se “vulgarizando, ao longo do tempo, e o prato passou a designar-se, por Foda”. De tal forma, lê-se nos textos da organização, que é “frequente pelas alturas festivas ouvir as mulheres minhotas exclamarem: ‘Ó Maria, já meteste a Foda?’.