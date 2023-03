Despesa dos beneficiários da ADSE com o regime livre aumenta 20%

Evolução das despesas mostra que as convenções não dão resposta às necessidades dos beneficiários que, em 2022, desembolsaram 226 milhões de euros com o regime livre.

As despesas suportadas pelos beneficiários e pela ADSE com os cuidados de saúde prestados através do regime livre está a ganhar expressão, sinal de que as tentativas de melhorar o acesso às convenções não têm tido o efeito desejado nem dão resposta às necessidades. Em 2022, o regime livre custou 226 milhões de euros aos beneficiários do sistema, o que representa um aumento de 20,8% em relação a 2021, enquanto a ADSE desembolsou 172,5 milhões com comparticipações, uma subida de 15,6% face ao ano anterior.